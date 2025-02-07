هشام فوناس: “فريقنا أقصي من كأس الجزائر بطريقة ذكية من الحكم”

فتح رئيس فريق أمل العلمة، هشام فوناس، الحكم الذي أدار مباراتهم أمام وفاق سطيف، محملا اياه مسؤولية اقصائهم من كأس الجزائر.

وصرح فوناس، عقب هزيمتهم بهدف دون رد، أمام وفاق سطيف: “فريقنا الذي يقال عنه مجهري، واجه فريق عالمي، رغم ذلك الحكم ساعد الفريق العالمي، وبهذه الطريقة لن تتطور كرة القدم”.

كما أضاف: “أطالب من عبيد شارف، تحسين آداء الحكام، وحتى في حال معاقبة الحكم، فريقنا أقصي، وغادر المنافسة بطريقة ذكية من الحكم، لكنها ذكية في الخبث”.

وتابع رئيس أمل العلمة هشام فوناس: “بالنسبة لنا بلوغ هذا الدور من منافس كأس الجزائر يعتبر انجاز في حد ذاته، وتركيزنا كله منذ البداي على البطولة”.