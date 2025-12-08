هشام قناد رئيسا جديدا لمولودية وهران

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الاثنين، عن استقالة حجيوي محمد، من رئاسة مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم لمولودية وهران.

كما كشفت الإدارة الوهرانية، أن استقالة حجيوي، جاءت بسبب التزاماته المهنية الكبيرة داخل شركة “هيبروك” المالكة لأغلبية أسهم النادي. حيث يشغل منصب مدير نظام المعلومات والاتصالات.

مشيرة في بيان رسمي نشرته اليوم الاثنين، ان مجلس الإدارة عقد مساء أمس. اجتماعا تمّ خلاله تعيين هشام قناد رئيسًا لمجلس الإدارة.

كما أبرزت إدارة المولودية الوهرانية، أن قناد، الذي شغل منصب مديرا عاما للفريق، سيباشر مهامه بصفة كاملة، رئيسا لمجلس الإدارة. مُكرّسًا جهوده لتنفيذ الواجبات الأساسية الموكلة إليه. بهدف ضمان الاستقرار وتحقيق الأداء الجيد وحسن تسيير النادي.