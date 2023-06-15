قناة النهار هشام.. كفيف يجتاز إمتحان البكالوريا متحديا كل الظروف بجيجل بقلم قناة النهار نشر في 15 جوان 2023 - 12:09 إمتحان البكالوريا شارك غرِّد أرسل 128 0 هشام.. كفيف يجتاز إمتحان البكالوريا متحديا كل الظروف بجيجل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ORIHB اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يجلب مشاهد حصرية لواقع البيئة في الجزائر .. قلبك يوجعك قناة النهار 11 جوان صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة التعليم المتوسط .. قناة النهار 06 جوان طالع هابط: النوي ينتفض ضد مسؤولي أدرار بسبب مستشفى صرفت عليه الملايير سامحين فيه كلاه الرمل قناة النهار 04 جوان وزير الإتصال : بعثة إعلامية لتغطية كل مايحدث مع حجاجنا في البقاع المقدسة قناة النهار 27 ماي "رصد انطباعات المترشحين حول موضوع اللغة العربية.."واش قرينا طاح قناة النهار 11 جوان "مترشح لإجتياز البيام:" أول مرّة خدمت مليح في مادة الإنجليزية قناة النهار 06 جوان لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة : مسلم أناتوف كان يراجعلنا في الأكاديمية قناة النهار 12 جوان فاسألوا: واجبات الإحرام قناة النهار 02 جوان جزائريون: مستثمرة الإخوة الصادق .. عنوان الإرادة والتحدي قناة النهار 29 ماي والي تيبازة : 122 عائلة ليوم رايحين نرحلوها قناة النهار 30 ماي