هشام نصر: “قمنا بمعاينة طريقة لعب شباب بلوزداد وجاهزون للمواجهة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس بعثة نادي الزمالك المصري، هشام نصر، جاهزية فريقه للمباراة التي ستجمعهم بشباب بلوزداد، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.
وصرّح هشام نصر، في هذا الخصوص: “حظينا باستقبال في المستوى، ونشكر مسؤولي شباب بلوزداد، على تسهيل كل الأمور”.
كما أضاف: “نتمنى أن تكون مباراتنا ضد شباب بلوزداد، ودية قبل كل شيء، بين إخوة أحباء، وأن يكون التنافس داخل الملعب”.
وتابع هشام نصر: “عاينا شباب بلوزداد، في مباراته ضد المصري البورسعيدي، أين قدم أداءً أكثر من رائع، ومن جهتنا نحن جاهزون للقاء، وأتمنى التوفيق للزمالك”.
