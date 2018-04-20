هشام نقاش: “حياة المناصر أكبر من مباراة في كرة القدم”

الرياضة
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هشام نقاش: “حياة المناصر أكبر من مباراة في كرة القدم”
بقلم أمير بهلول

أبدى هشام نقاش، لاعب مولودية الجزائر، عن أسفه لظاهرة العنف التي عادت بقوة لمباريات البطولة سواءً في الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية.

وقال نقاش في تصريح للإذاعة الوطنية: “كفانا عنفا، حان الوقت لوضع حد لهذه الظاهرة”.

وأضاف: “صحيح أنّ اللاعب يجب أن يبقى مركزا فوق أرضية الميدان، لكن مشاهدة تلك الصور في مدرجات قسنطينة أمر لا يمكن نسيانه”.

وأردف: “حياة الناس أكبر من فوز وتأهل، المناصر الذي يذهب لمشاهدة مباراة في كرة القدم لديه عائلة هو أيضا”.

وختم كلامه: “كلها مجرد كرة قدم، على الناس أن تفهم ذلك، هناك أرواح تزهق في المدرجات وإصابات، علينا أن نوقف هذا الأمر”.

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