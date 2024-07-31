“هشتاغ” المحاربة إيمان خليف يتصدر “ترند” مواقع التواصل الإجتماعي

أبدى الشعب الجزائري، في الساعات القليلة الماضية، هبة تضامنة كبيرة، مع بطلة الملاكمة الجزائرية ايمان خليف، في ظل الحملة الغير أخلاقية التي تعرضت لها من أطراف أجنبية، بخصوص معايير الأهلية الجنسية.

وبعيدا عن الجهات الرياضية الجزائرية المسؤولة، أظهر الجمهور الرياضي الجزائري، وعدة مشاهير من رياضيين، فنانين، واعلاميين ردود فعل كبيرة، دعما للملاكمة ايمان خليف.

كما تم تخصيص “هاشتاغ”، بعنوان “أنا أقف إلى جانب ايمان خليف”، #IstandWithImaneKhelif،والذي لقي صدى كبير، وتصدر المشهد عبر منصة “X”.

واعتبر الجمهور الجزائري، بأن ما تتعرض له البطلة الجزائرية، هو محاولة بائسة لكسر معنويات إيمان خليف، قبل ساعات قليلة عن أول منازلة رسمية لها في أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، ستخوض يوم غد الخميس، أول نزال لها في أولمبياد باريس 2024، في مواجهة الإيطالية أنجيلا كاريني، لحساب صمن نهائي لوزن أقل من 63 كلغ.