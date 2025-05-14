هطول أمطار جد غزيرة على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار جد غزيرة، قد تتجاوز الـ90 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، تساقط الأمطار سيكون بكميات معتبرة تتراوح بين 20 ملم و40 ملم. على ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، معسكر، غليزان، مستغانم، وهذا بداية من فجر اليوم الأربعاء. على الساعة السادسة صباحا، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وأفادت نشرية ثانية، بتساقط أمطار على ولايات تيسمسيلت، الشلف، المدية، البليدة،عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو والبويرة. بكميات تتراوح بين 40 ملم و60 ملم وتصل أو تتجاوز 90 ملم محليا، بداية من اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا، لتستمر إلى غاية يوم غد الخميس، على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وحسب نشرية أخرى ستشهد ولايات الأغواط، والجلفة، والمسيلة، تساقط أمطار بكميات تتراوح بين 20 ملم و40 ملم وتصل أو تتجاوز 50 ملم محليا. وذلك بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء، لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

كما أفادت نشرة خاصة رابعة، بتساقط أمطار بكميات تتراوح بين 40 ملم و60 ملم وتصل أو تتجاوز 90 ملم محليا. وذلك بداية من اليوم الأربعاء، على الساعة الثالثة بعد الزوال. لتستمر إلى غاية يوم الخميس على الساعة الحادية عشر ليلا.

والولايات المعنية بالنشرية هي كل من برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة وأم البواقي.

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