الوطني

هطول أمطار جد غزيرة مرفوقة ببرد على هذه الولايات

بقلم نادية بن طاهر
هطول أمطار جد غزيرة مرفوقة ببرد على هذه الولايات
أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد، اليوم الجمعة، على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من النعامة، بشار، وبني عباس.

ويبدأ تساقط الأمطار يوم السبت، على الساعة الثالثة صباحا، ليستمر إلى غاية صباح الأحد، على الساعة التاسعة صباحا.

وتتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 20 إلى 40 ملم وتصل إلى 50 ملم محليا.

فيما أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد، بولاية تندوف.

وسيكون تساقط الأمطار بداية من الجمعة على الساعة التاسعة ليلا، إلى غاية يوم السبت على الساعة التاسعة ليلا. وتتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 20 إلى 30 ملم محليا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

