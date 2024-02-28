هطول أمطار جد غزيرة والحماية المدنية تُحذر!

قدمت المديرية العامة للحماية المدنية، نصائح وإرشادات للمواطنين، لتفادي الأخطار الناجمة عن تساقط الأمطار التي تتهاطل على عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للمديرية، تدعو مصالح الحماية المدنية، لإتباع التعليمات التالية:

عدم المجازفة نهائياً، والوقوف في مكان آمن حتى انتهاء هطول الأمطار، وكذا عدم المجازفة بتحدي السيول الجارفة مهما كانت قدرة سياراتكم.

متابعة الأخبار ووسائل الإعلام

عليكم بمتابعة الأخبار، وما تنشره وسائل الإعلام عند ورود تحذيرات عن احتمال هطول أمطار غزيرة. أو تشكُّل سيول منقولة وجارفة.

وكذا اتباع تعليمات وإرشادات الحماية المدنية، وعدم التوجه إلى المناطق التي تم التنويه عنها في وسائل الإعلام، وتحذير الأقارب والأصدقاء.

اتِّخاذ التدابير المنزلية

يجب أن تكون هناك منطقة معروفة في المنزل لجميع أفراد الأسرة، توضع فيها جميع احتياجاتهم. من أمتعة مهمة وغير ذلك لمواجهة احتمال وصول مياه الأمطار إلى داخل المنزل.

والاحتفاظ بمخزون مناسب من المواد التموينية والمياه النظيفة قدر الإمكان. إضافة إلى الإسعافات الأولية، وقطع التيار الكهربائي عن المنزل في حال تعرضه إلى خطر السيول. والاختباء في الأدوار العلوية.

وإذا كنتم على متن المركبات، عليكم بالتوجه بها بعيداً عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول.

الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية

لا تحاولوا لمس أو تحريك الأجسام الساقطة، والأسلاك الكهربائية المتدلية، وأبلغوا الجهات المعنية بذلك.

عدم الاستهتار باللعب وقت هطول الأمطار

لا تسمحوا لأي شخص من أفراد أسرتكِم بأن يلعب في مياه الأمطار، لكي لا يُعرِّض حياته إلى الخطر.

امنعوا أطفالكِم من الخروج واللعب أثناء هطول الأمطار الغزيرة، كما عليكِم منعهم من الاقتراب من مجاري السيول، والوديان فقد تتعرض إلى الانهيار بشكل مفاجئ.

أمطار رعدية جد غزيرة تصل 140 ملم على هذه الولايات

هذا وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة بكميات تتراوح بين 80 و100ملم. وقد تتعدى 140ملم محليا إلى غاية التاسعة من ليلة الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية، وجيجل، سطيف، وميلة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية من تساقط أمطار جد غزيرة تتراوح بين 60 و80ملم. وقد تتعدى 110ملم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية بكل من بومرداس، والبويرة، برج بوعريرج، وتيزي وزور.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة بكميات تتراوح بين 30 و40ملم. وقد تتعدى 50ملم محليا إلى غاية ثالثة من صباح يوم غد الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية بكل من تيبازة، والجزائر العاصمة، وعين الدفلى، البليدة، والمدية.

وحذرت نشرية خاصة رابعة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة، بكميات تتراوح بين 30 و50ملم. وقد تتعدى 60 ملم محليا إلى غاية التاسعة من ليلة يوم غد الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية بكل من سكيكدة، وعنابة، والطارف، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وأم البواقي، وباتنة، خنشلة، وتبسة.