هــــذه تفاصيــــل توزيــــع 66 ألــــف شقــــة خــــــلال 30 يــــومـــا..!

فيما سيستفيد أبناء الجنوب من 100 مليون سنتيم إعانات مالية للسكن

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن عملية ضخمة للترحيل، تهدف لتوزيع أزيد من 66 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، انطلاقا من الـ29 من شهر جوان.

وامتدادا إلى غاية نهاية شهر جويلية المقبل، حيث ستمتد العملية الأولى لأزيد من 5 أيام، حيث ستشهد توزيع 35 ألف وحدة لتستكمل العملية من خلال توزيع 66 ألف وحدة بصورة كاملة.

وحسب بيان لمصالح وزارة السكن، فإن العملية الضخمة ستنطلق أواخر الشهر الجاري عملية توزيع أزيد من 66 ألف مسكن، بمختلف الصيغ موزعة عبر 43 ولاية.

وستكون هذه الحصص موزعة على السكن العمومي الإيجاري LPA بـ31 ألفا و560 وحدة سكنية أي 48 من المئة.

والسكن الاجتماعي التساهمي LSP والترقوي المدعم LPA بـ5429 مسكن أي بنسبة 10 من المئة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العملية ستشهد توزيع السكن بصيغة البيع بالإيجار المقدرة بـ10 آلاف و800 وحدة سكنية، أي بنسبة 16 من المئة والـLPP بـ860 مسكن.

والسكن الريفي بـ7124 مسكن أي بنسبة 14 من المئة، وستستمر عملية التوزيع إلى غاية طيلة شهر جويلية، حسب الرزنامة المحددة من طرف الولاة.

بالموازاة مع ذلك، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، عن تخصيص إعانات مالية للولايات الجنوبية والهضاب العليا.

وأوضح وزير السكن، أن ولايات الجنوب ستستفيد من مليون دينار والهضاب العليا خصص لها 70 مليون سنتيم للمستفدين من التجزئات الاجتماعية.

وعن التجزئات الاجتماعية، ذكر بيان وزارة السكن، أن الأوعية المنتقاة تتسع لـ362 ألف قطعة بـ2300 هكتار.

وعدد التخصصات الاجتماعية المنشأة بلغت 1423 بمجموع 282 ألف قطعة أرضية.

أما القطع الأرضية المسلمة للمواطنين إلى حد الآن، بلغت 140 ألف و584 قطعة، كما تم تخصيص غلاف مالي أولي لأشغال التهيئة يقدر بـ 9200 مليار سنتيم .

وتخص الأشغال تحضير المواقع، والصرف الصحي وشبكات مياه الصالحة للشرب وبعض أشغال الطرقات.

بالإضافة إلى الإنارة العمومية، بالنسبة لبعض التخصصات التي تعرف نسبة تقدم أشغال معتبرة.

وتحتاج احتياجات تمويل أشغال التهيئة مبلغ 9800 مليار سنتيم موزعة على سنتي 2020 و2021.