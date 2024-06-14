هفوة جديدة لبايدن وميلوني “تنقذه”

كان زعماء المجموعة، ومن بينهم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إلى جانب بايدن، يشاهدون عرضا مظليا.

وخلال وجوده في عرض خارجي حيث هبط مظليون. بدأ بايدن يتجول لوحده، وكأنه في واد والزعماء الآخرون المشاركون في القمة في واد.

وشوهدت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني وهي تمسك بايدن لإعادته إلى المجموعة.

ولم يكن هذا هو اللقاء المحرج الوحيد بين الاثنين، حيث تم رصد بايدن بالكاميرا وهو يحيي ميلوني قبل أن يبتعد.

وبعد هذا الفيديو، سارع نشطاء إلى نشر فيديو آخر لبايدن. على زعيم الأغلبية الديمقراطي في الكونغرس، تشاك شومر، في ساحة البيت الأبيض.