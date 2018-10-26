“هفوة” لأيمن بالنور يفتك جائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الخرطوم

تحصل فيلم “هفوة” للمخرج الجزائري أيمن بالنور على جائزة أفضل فيلم روائي قصير في المسابقة الرسمية لمهرجان الخرطوم للفيلم العربي.

فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الخرطوم للفيلم العربي اختتمت سهرة امس بقاعة الصداقة في العاصمة السودانية.

وكانت الجوائر كالتالي:أفضل فيلم روائي قصير “هفوة” من الجزائر اخراج بالنور أيمن.

أفضل ممثل ميشيل ميلاد فيلم “مريم” من مصر اخراج محمود طنطاوي.

أفضل ممثلة نادية أحمد بابكر فيلم “لو” من السودان اخراج عمر جمايكا.

أفضل تصوير الفيلم العراقي “رحلة مع الموت” للمخرج علاء أحمد غزاي.

أفضل فيلم وثائقي “اعتقال” للمخرجة الفلسطينية امتياز المغربي.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم “لو” من السودان اخراج عمر جمايكا

يذكر أنه في هذه الدورة تم عرض 41 فيلماً، من السودان، مصر، الجزائر، فلسطين، العراق، المغرب، سوريا، تونس ولبنان.