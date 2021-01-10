هكذا أبهر بن سبعيني مُدربه أمام العملاق البافاري

الرياضة
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هكذا أبهر بن سبعيني مُدربه أمام العملاق البافاري
بقلم إسماعيل عشاش

كشف ماركو روز، مدرب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، بأن الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني فاجأه بالجاهزية التي أظهرها خلال الإنتصار الباهر المُحقق أمام بايرن ميونيخ، أول أمس الجمعة.

وتحدث التقني الألماني قائلا في هذا الشأن :”لقد كان من المُفترض أن نعتمد على رامي لمدة ساعة من الزمن فقط،”.

ليُردف :”ولكنه أبهرنني بلياقته البدنية العالية، وتمكنه من مُجاراة نسق المُنافس طيلة تسعين دقيقة كاملة”.

وختم :”لقد قمت بإستبداله في الدقيقة الأخيرة من المواجهة، بعد شعوره بالإرهاق، وهذا أمر طبيعي”.

وكان الظهير الأيسر، قد غاب عن المُنافسة الرسمية لشهرين كاملين بسبب إصابته بفيروس كورونا.


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