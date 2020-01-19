هكذا أجّرت وزيرة الصناعة السابقة شقتها لمدير مطاحن البليدة!

تم إعادة تأثيثها وتهيئتها بأموال الدولة

الشقـــة شغلهــــا المديــــر باعتبارهــــا مسكنــــا وظيفيــــا

لا يزال مسلسل الفضائح والصفقات المشبوهة التي كانت بطلتها الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تمازيرت، متواصلا.

بعدما استغلت نفوذها ومنصبها وراحت تؤجر شقة ملكا لها لرئيس مدير عام لمطاحن البليدة حاملة صفة مسكن وظيفي.

الوثائق التي تحوز عليها «النهار»، تفضح كيف كانت جميلة تمازيرت ورغم كل التجاوزات التي ارتكبتها على مدار

شغلها لرئيسة مديرة عامة لمجمع «الرياض الجزائر» ثم مجمع «أغروديف» ورغم مغادرتها للمجمع على وقع فضيحة.

إلا أن ذلك لم يمنعها من الاستفادة من ترقية إلى منصب وزيرة على رأس قطاع حساس يتمثل في الصناعة.

حيث تكشف الوثائق الرسمية عن استغلال تمازيرت زوجة يخنش لمنصبها وقيامها بتأجير شقة ملكا لها تقع بحي

رابية الطاهر في عمارة رقم 24 رقم الباب خمسة باب الزوار شرقي العاصمة للرئيس المدير العام لمطاحن «التل»

في البليدة، حسبما تثبته وثيقة التأجير الصادرة عن مصالح هذه المطاحن بتاريخ السادس عشر ماي 2013، وذلك

تطبيقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ الرابع عشر مارس من نفس السنة، من أجل توفير مسكن وظيفي

للمدعو «بويلب مجيد»، بصفته مديرا عاما لمطاحن «التل»، حيث أكد أعضاء مجلس الإدارة بأن القرار هذا ساري

المفعول اعتبارا من تاريخ انعقاد المجلس. وما يثبت بأن الشقة المستأجرة هي ملك لوزيرة الصناعة السابقة التي

أنهيت مهامها فور رحيل حكومة تصريف الأعمال، هي بطاقة التعريف الوطنية للوزيرة، والتي تحصلت «النهار»

على نسخة منها، والتي تحمل عنوان إقامتها نفس عنوان الشقة المستأجرة لمدير مطاحن البليدة.

أمـــــــــــــــــوال الدولــــــــة لتهيئــــــــة شقــــــــــة الوزيــــــــرة

والغريب في القضية كلها، هو موافقة رئيس مجلس الإدارة صالحي عمار والأعضاء الموقعون «خينوش سعد

الدين وطاكجوت عمار ودبياش علي» لمطاحن البليدة بتهيئة شقة الوزيرة من أموال الدولة وبتكلفة بلغت 300 ألف دينار.

أي ما يعادل ثلاثين مليون سنتيم، حسب القرار الصادر في نفس اليوم الذي تم فيه تأجير الشقة، وكان ذلك يوم الرابع عشر مارس من عام 2013.