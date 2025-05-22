هكذا أحبطت شرطة الأغواط تمرير 46 كلغ من الكوكايين نحو الولايات الشمالية

نفّذت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط، خلال هذا الأسبوع. عملية نوعية مكنتها من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار بالمخدرات الصلبة. مع توقيف خمسة أشخاص من عناصرها. وضبط 45,95 كلغ من المخدرات الصلبة “كوكايين”.

العملية المنفذة جاءت بناءً على تحريات ميدانية دقيقة لمحققي الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالأغواط. مكنت من إحباط المخطط الإجرامي الذي كانت الشبكة بصدد تنفيذه. والمتعلق بتمرير شحنة معتبرة من المخدرات الصلبة “كوكايين” نحو الولايات الشمالية للوطن عبر بإقليم الولاية.

كما تم تحديد ورصد الشاحنة المستعملة في نقل المخدرات التي تم توقيفها على مستوى حاجز أمني بالطريق الإجتنابي للوزن الثقيل بالأغواط. بالإضافة كذلك إلى توقيف ثلاثة أشخاص كانوا على متنها. كما أسفر التفتيش الدقيق للشاحنة عن ضبط هذه الشحنة المعتبرة من السموم، كانت مخبأة بإحكام داخل أحد أجزائها.

مواصلة للتحقيق ومع توسيع دائرة التحريات تحت إشراف النيابة المختصة، لكشف الإمتداد الإجرامي لهذه الشبكة المنظمة. نجح عناصر الفرقة بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. في توقيف شخصين آخرين ينتميان إلى هذه الشبكة الإجرامية. بالإضافة كذلك إلى استرجاع مركبة سياحية كانت تستغل ككشاف المسار الشاحنة، وشاحنة أخرى كانت تستعمل في النشاط الإجرامي.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد

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