هكذا أحبطت شرطة ورقلة صفقة لبيع قرابة نصف مليون قرص مهلوس

نفذت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات “ورقلة”، خلال هذا الأسبوع، عملية نوعية، مكنت من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة. تنشط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. أين تم توقيف 04 أشخاص من عناصرها مع ضبط 472000 كبسولة من نوع (بريغابالين). كما تم إسترجاع 04 أسلحة نارية حربية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد جاءت هذه العملية النوعية نتيجة عمل ميداني محكم وتحريات دقيقة باشرتها عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بورقلة. عقب كشف مخطط إجرامي خطير كانت الشبكة بصدد تنفيذه، يتعلق بإبرام صفقة لبيع كمية ضخمة من المؤثرات العقلية على مستوى إقليم ولاية ورقلة. وبناءً على هذه المعطيات الميدانية، تم إعداد خطة أمنية محكمة سمحت بتحديد مكان إبرام الصفقة وتوقيف أحد المشتبه فيهم بعين المكان. كما تم أن هذه الكمية المعتبرة من المؤثرات العقلية التي كانت موجهة للترويج غير المشروع.

مواصلة للتحقيق وتوسيع دائرة التحريات في قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة لكشف امتدادات هذا النشاط الإجرامي. تمكّنت ذات المصلحة الجهوية من توقيف ثلاثة أفراد آخرين ينتمون إلى نفس الشبكة الإجرامية المنظمة. كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة، استنادًا إلى معلومات دقيقة، من ضبط واسترجاع أربع 04 قطع سلاح ناري حربي كانت مخبأة بإحكام داخل مزرعة يستغلها المشتبه فيه الرئيسي لممارسة أنشطته الإجرامية.

تمثلت هذه الأسلحة في بندقيتين رشاشتين من نوع FMPK ذات ماسورة واحدة. بندقيتين (02) هجوميتين من نوع كلاشينكوف. بالإضافة كذلك إلى أربعة صناديق حديدية تحتوي على 690 طلقة من الذخيرة الحية من عيار 7.6254 x ملم.

كما أسفرت العملية أيضا، عن ضبط واسترجاع معدات حساسة تمثلت في منظار ميدان نهاري بعيد المدى. إلى جانب مركبتين رباعيتي الدفع كانتا تستعملان في تنقلات أفراد الشبكة لتنفيذ نشاطهم الإجرامي.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد الجزائر العاصمة. بتاريخ 19 ماي 2025.