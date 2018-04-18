هكذا أحبط أمن تيبازة مخططا لعصابة «بركان» لقتل «كابيلو» داخل المستشفى!

حجز سيوف «ساموراي» وخناجر وقارورات غاز مسيل للدموع

أوقفت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية تيبازة، أكبر رؤوس عصابات الإجرام التي تنشط على مستوى الولاية، حيث ظل كل من «المونشو» و«بركان» متخفيين عن الأنظار بسب الانتشار الميداني لعناصر أمن ولاية تيبازة في مختلف الشوارع.

إلى جانب سد كل المنافذ سواء بمداخل أو مخارج المدينة إلى غاية تعرض المدعو «كابيلو» المنتمي لعصابة «المونشو» إلى اعتداء من طرف أفراد عصابة «بركان» في قضية مخدرات قديمة بين الطرفين، حسبما تفيد به مراجع «النهار».

وعقب نقل المدعو «كابيلو» إلى مستشفى تيبازة في حالة خطيرة، قرر أفراد عصابة «بركان» التنقل ليلا إلى المستشفى وتنفيذ عملية الاعتداء على «كابيلو» المتواجد بالمستشفى، حيث خطط أفراد العصابة لقتل الجريح الذي كان يتواجد في حالة صحية حرجة.

العملية النوعية لأفراد فرقة «بي أر إي» جاءت على إثر معلومات وصلت مصالح أمن ولاية تيبازة، حول تخطيط أفراد عصابة «بركان» لتنفيذ اعتداء على المدعو «كابيلو» بمستشفى تيبازة، ليلا، أين تقل الحركية والنشاط بالمكان رغم وجود حاجز أمني بالقرب من باب المستشفى.

واستعمل أفراد العصابة حيلة ذكية، حيث قدموا متخفين على أساس أنهم ينقلون صديقا لهم مريض على متن سيارة من نوع «كومبيس»، غير أن أفراد «بي أر إي» انتبهوا للحيلة وأوقفوا السيارة عند باب المستشفى، وعقب تفتيشها تبين أنها مدججة بالأسلحة البيضاء، حيث تم حجز 3 سيوف من الحجم الكبير من نوع «ساموراي» وقارورات غاز مسيل للدموع وخنجرين من نوع.

وعليه تم توقيف من كان على متن السيارة وتحويلهم إلى المصلحة، وفتح تحقيق معمق قاد إلى أن الموقوفين كانوا وراء عدة عمليات سطو واعتداء على المواطنين.

ليتم إنجاز ملف قضائي في حقهم بتهمة تكوين جماعة أشرار وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس لغرض الإعداد لجنايات باستعمال مركبة ونشر الرعب والمساس بالسكينة العامة، في انتظار تقديمهم للمثول أمام النيابة المختصة إقليميا.