هكذا أخفت شبكة إجرامية 19780 قرص “ريفوتريل” بهيكل أبواب سيارة للمتاجرة بها بالعاصمة

تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، قضية جماعة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية. من نوع “ريفوتريل”، تضم اربع متهمين أحدهم لا يزال في حالة فرار. ويتعلق الامر بالمدعوين”ز.ل” “ل.م”،” ن.ت” ،” ع ي”،” و المتهم الفار ” ق.ا ا” .

وتم تفكيك أفراد الشبكة الاجرامية التي تنشط بين ولايتي المسيلة والجزائر العاصمة. بعد توقيف سيارة مشبوهة بمدينة الحميز. كان على متنها 19780 قرص من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام في هيكل أبواب السيارة.

ويواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية نقل المؤثرات العقلية في اطار جماعة اجرامية منظمة.

الوقائع انطلقت بتاريخ 31 مارس 2018، في حدود الساعه العاشرة ليلا، بناء على معلومة مؤكدة. مفادها أن المدعو ” ز.ل”. بصدد إدخال كمية معتبرة من “ريفوتريل”، من الجهة الشرقية للوطن، على متن سيارة “بولو” بيضاء اللون.

وتم ضبط خطة محكمة على مستوى الحاجز الامني بالحميز، أين تم ايقاف المركبة المشبوهة مستأجرة من قبل المدعو ” ن.ت”.

وبعد السماع للموقوف ” ن.ت” الذي أدلى بهوية شريكه تم ايقاف هذا الاخير هلى متن مركبة من نوع “بيجو 208″. بحي درقانة ويتعلق الامر بالمدعو ” ز.ل”.

كما تم توقيف مرافقه المدعو ” ل.م” والذي ضبط بحوزته مبلغ مالي مقدر ب 47500دج.

ومواصلة للتحريات اعترف المشتبه فيه الأول ” ن.ت” بالكمية التي ضبطت بهيكل أبواب بالسيارة. مصرحا أنها تم نقلها من ولاية المسيلة الى غاية العاصمة بطلب من شريكيه المدعوان ” ز.ل”،” ع.م” .

وتلقى مكالمة منهما في حدود الساعة العاشرة صباحا لاستئجار مركبة واللحاق بهما الى ولاية المسيلة. قصد جلب كمية من المؤثرات العقلية مقابل مبلغ 40 الف دج. فاستأجر المركبة بمدينة مفتاح بالبليدة مقابل مبلغ 6000دج. وتوجه الى المسيلة، اين ركنها بحديقة التسلية في مدخل المدينة، وهناك التقى بشريكيه عاى متن مركبة من نوع ” بيجو 208″ .

وأضاف أن المتهم ” ل” سلم مفتاح المركبة للمدعو “عمي” والذي ذهب إلى وجهة مجهولة. وقام بتخزين المؤثرات العقلية في المركبة المستأجرة.