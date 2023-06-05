هكذا أخفى “الولية” 39600 قرص “بريغابرين” في مسكنه لترويجها ببرج الكيفان

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين، في محاكمة جماعة اجرامية منظمة. مختصة في ترويج المؤثرات العقلية ببلدية الجزائر الوسطى وبرج الكيفان.

وتضم القضية 8 متهمين بينهم 6 موقوفين، تمت متابعتهم بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحصول وشراء قصد البيع. ونقل المؤثرات العقلية، وجنحة تبييض الأموال في اطار جماعة اجرامية منظمة.

تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 8أوت 2022، وعلى إثر معلومة لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية. وجود شخص يدعى “ش.م” يقوم بترويج المؤثرات العقلية بالجزائر الوسطى.

وتم توقيفه وحجز 119 كبسولة “بريغابريل 300ملغ، كان يخفيها في جيب المعطف.

واعترف بحيازته المؤثرات العقلية. مصرحا أنه اقتناها من عند المسمى “أسامة” مقابل 42 الف دج.

كما أن هذا الاخير يقوم بتزويده بالمخدرات، لإعادة ترويجها بالجزائر الوسطى. مضيفا أنه يتعامل معه عن طريق الهاتف النقال منذ حوالي شهر تقريبا.

كما اضاف الموقوف أن ” أ” يقوم يشاركه في العملية صديقه “م.ق” بمقابل مالي.

وتم تحديد هوية المدعو ” أسامة”. تم توقيفه ليلا ببرج الكيفان. وضبط 8 أمشاط من المؤثرات العقلية تحوي على 120 كبسولة “بريغابريل” .

كما اعترف الموقوف بمعرفته للمتهم الاول “ش.م” وأن هذا الاخير يقوم بترويج المؤثرات العقلية ببرج الكيفان.

وبخصوص الكبسولات التي ضبطت بحوزته فقد اقتناها من عند المدعو “لحجوطي” بمبلغ 36000دج. الذي تعرف عليه منذ يومين بشاطئ الباخرة المحطمة. مضيفا أنه اقتناها لتزويد “ش.م” لاعادة ترويجها بالجزائر الوسطى، والتعامل يتم عبر الهاتف النقال.

وتم استرجاع 150 كبسولة ومبلغ 20 مليون سنتيم بمسكن المتهم “م.أ” ومقص حديدي.

واعترف أنه اقتنى الممنوعات من ” ق.م” الذي يتردد على محطة ترامواي ببرج الكيفان.

بالاضافة الى المدعو “ق.ا” الذي يلعب دور الوساطة لتسهيل عملية الترويج ببرج الكيفان وماجاورها.

وتم حجز 39600 كبسولة بريغابريل، و190 قرص” اكستازي”. ومبلغ 35 مليون سنتيم، بمنزل ” ق.م” المكنى ” الولية” سائق بمعهد التكوين في الصيد البحري. مع مركبة “سيات ايبيزا” تستعمل في النقل والترويج.

وتم توقيف باقي المتهمين من بينهم فتاة زوجة ” ق.م” بعد ضبط الممنوعات بغرفة النوم.