هكذا أخفى مغترب 50 كلغ من الخراطيش داخل عجلة النجدة لإدخالها إلى الجزائر

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شابا مغترب بفرنسا يعمل ميكانيكي بمرسيليا بجناية استيراد بضاعة محظورة.

وتم متابعة المتهم على خلفية ضبط كمية معتبرة من الخراطيش مخبأة بإحكام داخل عجلة النجدة بسيارة المتهم بعدما جلبها المتهم من فرنسا محاولا إدخالها للجزائر.

ملابسات القضية تعود لحين اكتشفت شرطة الحدود وبالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى ميناء الجزائر خلال تفتيش دقيق لسيارة من نوع كونغو فرنسية الترقيم، كمية معتبرة من الخراطيش يقدر وزنها ب 50 كلغ.

وكانت الخراطيش مخباة بإحكام داخل عجلة النجدة، وعليه تم تحويل صاحبها.

ويتعلق الأمر بشاب جزائري مغترب بفرنسا يعمل ميكانيكيا، الذي قدم على متن باخرة من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر ، على التحقيق الأمني ومنه على التحقيق القضائي.

المتهم وخلال محاكمته فند بشكل قاطع علاقته بعجلة النجدة التي تم العثور عليها بمركبته معبأة بالخراطيش

.مؤكدا ان المركبة من نوع “الكونغو” التي أحضرها معه من فرنسا اقتناها من أحد المغتربين منذ 8 أشهر.

وقال وأن صاحبها أعلمه انه ليس مضطرا لتغيير عجلات السيارة كونها جديدة، موكدا انه لم يقم بتفقد عجلة النجدة.

وغير بعيد عن تصريحه الحالي، رمى المتهم شكوكه ايضا لجيرانه بمارسيليا الذي قام بإعارتهم سيارته هناك، مؤكدا أن لاعلاقة له بالخراطيش المحجوزة.

من جهته النائب العام نوه إلى أن سفر المتهم لأكثر من اربع إلى خمس مرات في السنة في الوقت الذي يمارس فيه لنشاط قار بفرنسا تثير الكثير من الشكوك.

خاصة ان للمتهم سوابق في 2009 تتعلق باستيراد بضائع محظورة سواءا بفرنسا أو الجزائر.

والتمس النائب العام توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذك مع غرامة مالية وفقا للقانون.