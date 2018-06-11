هكذا أراد وكيل تجاري لدى شركة أدوية خاصة ترويج 900 قرص “ليريكا” في قسنطينة !

أوقفت عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة حامة بوزيان في ولاية قسنطينة، شابا يدعى “ن. ج” ويبلغ من العمر 29 سنة بتهمة حيازة مواد صيدلانية دون رخصة تحتوي على مواد مخدرة لغرض المتاجرة والترويج.

القضية تعود خيوطها الأولى إلى نهاية الأسبوع الماضي، على إثر ورود معلومات لقوات الشرطة بأمن دائرة حامة بوزيان، بخصوص قيام موظف يشتغل عون تجاري بإحدى شركات الأدوية الخاصة.

يقيم بحي الأمير عبد القادر المعروف محليا باسم “الفوبور” بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية، وبتعميق التحريات والأبحاث من قبل قوات الشرطة.

تم جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات حول نشاط هذا الشخص ومكان تواجده، ليتم وضع خطة عملية جد محكمة مكنت من توقيف مشتبه فيه في منطقة بكيرة وبحوزته 15 علبة من دواء “ليريكا” 300 غرام، بمجموع 900 قرص.

ليتم اقتياده إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وبعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه، تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية الذي أمر بحبسه إلى غاية محاكمته.