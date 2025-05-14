هكذا أراد وكيل معتمد بالبويرة بيع سيارة “فيات دوبلو بانوراما” بهامش ربح 168 مليون

من المقرّر أن تفتح اليوم الأربعاء، محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، ملف المضاربة غير المشروعة في السيارة الجديدة محلية الصنع من نوع “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية “فيات”. التي عرضت للبيع على الموقع الالكتروني “واد كنيس”، بثمن مرتفع جدا قدّر بـ505 مليون سنتيم.

ومع مباشرة التحقيق تمّ تحديد هوية 4 أشخاص تم توقيفهم تباعا، ويتعلّق الأمر بمالك السيارة المدعو “س.سمير” 32 سنة مقيم ببلدية سطاوالي. والمتهم الثاني المدعو “ن.إ. م أمين” 41 سنة، أستاذ جامعي. الذي عرض السيارة للبيع على موقع “واد كنيس” إلى جانب صهره “ض.شريف ” البالغ من العمر 43 سنة “زرالدة” والمتهم الرابع “س.عثمان” 64 سنة “خاله” صاحب وكالة لتوزيع السيارات والوكيل المعتمد لعلامة ” فيات” بولاية البويرة.

حيث تبين في خضّم التحريات أن السيارة محل التحقيق تخص الإبن “س.س” الذي تسلّم المركبة على مستوى وكالة والده المتهم “س.ع”. حيث تمّ استصدار بطاقة سير مؤقتة بحوالي شهر من استلام ابنه السيارة وتركها مركونة بفناء منزل شقيقته بزرالدة. الأمر الذي أثار شبهة لدى المحققين، كون ابن المتهم لم يرغب في سياقة سيارته وأراد بيعها بعداد كيلو متري منخفض. وهو ما يفسّر نقلها من الوكالة بولاية البويرة إلى زرالدة على متن شاحنة الرأب.

والمثير للتساؤل في قضية الحال، هو نفي المتهم صاحب الوكالة “س.ع” وابنه ” س، سمير” صاحب السيارة محل الجريمة، البحث عن مشتري للسيارة أو عرضها للبيع على موقع واد كنيس بذلك السعر الخيالي. رغم تأكيد المتهم قريبهما “ض.شريف” أن خاله هو من طلب منه بيع السيارة وهو من حدد سعرها بـ 505 مليون سنتيم. وهوما يستدعي التساؤل ” من الامر ببيع سيارة “فيات دوبلو بانورما” وبهامش ربح مرتفع جدا. ولماذا لم يستغلها مالكها “س.سمير” في السياقة رغم استصدار البطاقة الصفراء الخاصة بها منذ شهر تقريبا تاركا إياها في منزل عمته بالعاصمة.؟؟

وتحصّلت ” النهار” على معلومات ” حصرية” بخصوص وقائع القضية، حيث تبيّن أن المتهم “ض.ش” اعترف امام محققي الشرطة، مصرحا أنه بتاريخ 28 أفريل 2025، تلقى اتصالا من خاله المسمى “س.ع” ليبلغه أنه قد وصلت إليه كمية كبيرة من السيارات من علامة “فيات” من مصنع وهران وليس لديه مكانا ليضعها فيه. طالبا منه تسلم 3 سيارات منه والاحتفاظ بها على مستوى منزله، فوافق على العرض، ومن السيارات الثلاث واحدة مسجلة باسم أحد أبناء خاله، طالبا منه أيجاد شخص يرغب في شراء سيارة من نوع “فيات دوبلو بانوراما” وإبلاغه بالسعر الذي يمكن أن تصل إليه. فقام المتهم بالتقاط صور فوتوغرافية للمركبة المسجلة باسم أحد أبنائه “خاله”، وعرضها على المنصة الرقمية ” واد كنيس” محددا سعرها بـ 505 مليون سنتيم، معترفا أنه تلقى مكالمتين لبيعها غير أن العملية لم تتم.

وأضاف المتهم “ض.شريف” في خضم تصريحاته، أن خاله قام باسترداد السيارتين المتبقيتين بالمستودع قبل صدور قرار حضر بيع سيارات “فيات دوبلو بانوراما”، وواحدة استعادها بعد صدور القرار السالف الذكر. وهذا بنقلها من العاصمة الى البويرة على متن شاحنات الرأب، مقرا المتهم أنه قام بحذف الإعلان محل التحقيق فورا بعد مشاهدته للقرار الصادر عن القنوات التلفزيونية المحلية.

وبخصوص تحديد سعر المركبة بمبلغ 505 مليون سنتيم، أفاد المتهم أن خاله “عثمان” طلب منه تحديد هذا السعر وعرضها للبيع على الجمهور. كما وعده بتسليمه مقابل مالي في حال إتمام صفقة البيع من دون تحديد المبلغ.

وأضاف المتهم أن تحديد سعر السيارة بـ505 وبهامش ربح كبير يقدر بحوالي 168 مليون سنتيم سببه توفر مصنع واحد لإنتاج السيارات. مُشيرا إلى أنه قام بعرض السيارة على منصة “واد كنيس”، وبذلك السعر المرتفع كان بغرض معرفة الثمن الذي ستصل إليه، أما قرار بيعها يكون من طرف مالكها “خاله”.

وعن الحساب المستعار المعنون باسم “NAITOP”، الذي ظهر على المنصة الرقمية “واد كنيس” فقط صرح المتهم للمحققين بأن ملك لصهره “ن.إ.مولود أمين” وهو من قام بالتقاط الصور الفوتوغرافية للسيارة بواسطة هاتفه الخاص. ونشرها على حسابه السالف الذكر، وفي الأخير أنكر المتهم علاقته بشراء أو بيع السيارات نكرانا قاطعا.

واستمرارا لإجراءات التحقيق، تم سماع المتهم الثاني “ن.إ. مولود أمين”، حيث اعترف منذ الوهلة الأولى أن الحساب المستعار الذي استعمل في عرض السيارة “دوبلو فيات بانورما” للبيع، المعنون باسم”NAITOP” هو ملكه، حيث قام بفتحه منذ 10 سنوات. كما أقرّ المتهم أنه هو من قام بنشر المركبة للبيع وأنها ليست ملكه، مؤكدا أن صهره ” شريف” هو من طلب منه وضع صور السيارة في الإعلان المعروض، مع وضع رقم هاتفه. كما أعلمه أن السيارة تلك هي ملك لخاله المدعو ” عثمان”، مضيفا أنه رأه يوم جلب السيارة لقريبه “شريف”، ناكرا أن قريبه ” شريف ” عرض عليه مقابل مالي مقابل عرض السيارة للبيع ،بل قام بذلك لكونه صهره، كما أكد المتهم أن السيارة لم تتم عملية بيعها بل استرجعها مالكها ” عثمان:” كما أن الإعلان لم يعد متوفرا على موقع “واد كنيس”.

مواصلة للتحقيق استدعى رجال الضبطية المتهم الثالث “س.عثمان”، مصرحا أنه صاحب وكالة لتوزيع السيارات وهي الوكيل المعتمد لعلامة “فيات” بولاية البويرة، الناشطة منذ أواخر 2024 بموجب سجّل تجاري. مضيفا أنه بتاريخ 24 مارس 2025، استلم على مستوى وكالته أول دفعة من سيارات “فيات دوبلو بانوراما” وكانت تحتوي على 6 سيارات للزبائن، من بينهم ابنيه “س.سمير”,” س . أحمد نزيم”. بالإضافة كذلك إلى السيارة التي توضع بقاعة العرض للزبائن، مضيفا المتهم أنه أتصل مباشرة بالزبائن من أجل استلام سياراتهم، وأنه بعد استلام وكالته للسيارات، كان يركن 4 سيارات بما فيها سيارة ابنه “سمير” داخل ورشة خدمات ما بعد البيع لذات الوكالة. حيث كانت تحت الحراسة ولم يعرضها للبيع إطلاقا.

حيث أكّد المتهم “س.عثمان” أنه بعد إلحاح من شركة ” ستيلانتيس الجزائر” على توفير ورشة طلاء وتخصيص مكان لتركيب تجهيزات السيرغاز، كان لزاما عليه مباشرة إجراء تعديلات على مستوى حظيرة السيارات وخوفا على مركبات الزبائن الذين تأخروا في استلامها، خاصة بعد كسر باب الورشة، فاضطر إلى البحث عن مكان آخر لنقل المركبات، فقام بنقل المركات المتبقية إلى مسكن أخته الكان بزرالدة مؤقتا إلى غاية حضور أصحابها لإستلامها بعد عيد الفطر المبارك. فقام بالإتصال بأبن أخته “ض.شريف”، لوضعها عنده إلى غاية استيفاء جميع المركبات على وثائقها ألإدارية التي لم تصدر بعد.

وعن سبب نقل السيارات الثلاث إلى مسكن أخته، عوض الاحتفاظ بها في صالة العرض التي تم معاينتها واتضح أنها واسعة جدا ومؤمّنة أيضا، فقد صرّح المتهم أنه لم يسمح له إداريا أن يركن فيها سيارات الزبائن. كما أن ورشة خدمات ما بعد البيع كانت في طور الإنجاز، فخشي تعرضّها للخدوش أو الضّرر.

كما أفاد المتهم للمحقّقّين حول سبب امتناع ابنه “سمير” من استلام سيارته رغم صدور البطاقة الصفراء منذ شهر كامل، أن السيارة تسلمها ابنه بتاريخ 9 أفريل 2025، إلا أنه لم يوثّق استلامها إلى غاية 23 أفريل 2025، حيث تصادفت هذه الفترة مع مناسبة عيد الفطر المبارك ووفاة صهره أيضا.

وفي ذات السياق، أنكر المتهم نكرانا قاطعا وبشدة اتفاقه مع ابن شقيقته “شريف” على عرض سيارة ابنه ” سمير ” للبيع ولا حتى تحديد سعر البيع الذي وضعه. كما أنه نفى مشاهدته الإعلان الذي وضعه على موقع ” واد كنيس” كما اعترف أن كلا ابنيه ” سمير وأحمد نزيم” قاما بالتسجيل على منصة “ستيلانتيس”، لكنه يجهل ترتيبهما على قاعدة المعطيات أو منصة التسجيل في طلبيات سيارات ” فيات بانوراما”.

ومواصلة للتحقيق تم سماع أقوال المتهم “ح.أسامة” تاجر بعين البيضاء ولاية أم البواقي، حيث صرّح أنه استفاد من من سيارة من نوع “فيات دوبلو بانوراما” بتاريخ 9 أفريل 2025، بعد التسجيل لدى الوكيل المعتمد”قراندي أوتو” بالبويرة. مؤكدا أن شقيقه “محمد.ح” هو من تكفل بكل الإجراءات بحكم معرفته بصاح الوكالة، حيث اتصل به شقيقه وطلب منه تسجيله للاستفادة من سيارتين من نوع “فيات دوبلو بارنورما” واحدة باسمه وأخرى باسم ” محمد” شقيقه.

وبعد مدة أخبره الحاج بوعلام المتهم “س.عثمان: أنه تم قبوله وسيتم توفير سيارة له ذات لون أزرق أما شقيقه فليس بعد، حيث طلب منه التوجه إلى بنك BNA من اجل تسديد ثمن السيارة المقدر بـ 374 مليون وبعد مرور 10 أيام من ذلك طلب منه ” عثمان” المجيئ لاستلام سيارته، حيث تأخر في ذلك، ولى تنقل شقيقه ” محمد” الى مقر الوكالة بالبويرة أخبره المتهم ” س.عثمان: أنه يحتفظ بسيارته في مكان اخر لا يعلمه كونه ليس له مكان يتسع لكامل السيارات بوكالته.

وشمل التحقيق نجلي المتهم ” س.عثمان” الوكيل المعتمد ، كل من ابنه الأكبر “س،أحمد.نزيم ” و”س.سمير” حيث صرّح هذا الأخير أنه يشتغل منصب مسؤول مبيعات بوكالة والده وقد استفاد من سيارة من نوع ” فيان دوبلو بانوراما” بتاريخ 23 أفريل 2025حسب وصل التسليم، بعدما قام بالتسجيل عن طريق منصة “ستلانتيس” بتاريخ 19 فيفري 2025. حيث تمكن من تسجيل 11 زبونا فقط، كون تم غلق المنصة في نفس اليوم، حيث كان من ضمن المستفدين هو وشقيقه “نزيم” وكذلك سيارة للوكالة لعرضها على الزبائن، مضيفا ان سيارته وصلت إلى الوكالة أواخر شهر مارس وقام باستلامها في 9 أفريل 2025 محررا وصل التسليم بتاريخ 23 أفريل لكونه كان غائبا، كما تم إبلاغه من طرف والده أن سيارته تم نقلها إلى مسكن عمته، بمعية سيارتين أخريتين تعودان إلى مالكها “ك،ص” و”المتهم” ح.أسامة ” إلى نفس المكان.

ونفى المعني طلبه من أي شخص لبيع سيارته أو البحث عن مشتري لها.

وبناء على ما أتى، ستكشف جلسة المحاكمة مستجدات أخرى خلال مواجهة المتهمين بالتهم والوقائع المنسوبة إليهم.