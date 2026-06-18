هكذا أرسل البارون “أبو آدام” 7 آلاف قرص إكستازي مموّهة داخل ماكنة قهوة عبر الميناء

أطاحت تحقيقات قضائية بجماعة إجرامية تضمّ 9 متهمين تقوم باستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة. عبر منافذ العبور البرية وتحديدا بميناء الجزائر، حيث تمّ ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بصدد إدخالها إلى التراب الوطني عبر رحلة بحرية قادمة من ميناء مارسيليا.

عملية التفتيش الدقيقة من طرف أعوان الجمارك لأغراض مسافر وهو عون حماية مدنية المدعو “ش.خالد” البالغ من العمر 36 سنة مقيم ببسكرة، لدى عودته من رحلة إلى فرنسا، مكنت من العثور على 7 آلاف قرص من المخدرات من نوع إكستازي خضراء اللون مغلفة بإحكام، تم اخفاؤها بين أغراضه المتمثلة في ماكنة قهوة وآلة عصير.

وقائع القضية

وأفضت التحقيقات إلى مصدر السموم القادمة من ميناء مارسيليا، ومورّدها هو بارون مقيم بطريقة غير شرعية بفرنسا يدعى “مبارك ” يكنى ” أبو آدم” بالشراكة مع المدعو “ع.معمر”. فيما يبرم شقيقه “ياسين”، صاحب محل للتبغ ببسكرة، صفقات البيع والشراء مقابل مبالغ تصل إلى 20 مليون سنتيم.

كما قادت التحريات الأولية، انطلاقا من السماع إلى أقوال المتهم “ش.خالد”، إلى تحديد هوية بقية عناصر الشبكة الإجرامية. تم بموجبها توقيف 5 أفراد، فيما لا يزال 4 آخرين في حالة فرار محل أمر بالقبض.

وسيمثل أمام محكمة الجنايات خلال الدورة الجنائية المقبلة، المتهمون الموقوفون كل من المتهم الرئيسي “خالد”، والمتهم المدعو “ح.ياسن” و” ص.عمر” و “ع.ربيع” والمدعو “ك.أحمد فؤاد” الذين تنحدر أصولهم من ولاية بسكرة جميعهم. لمتابعتهم بجناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، الحيازة والحصول والشراء قصد البيع والتخزين والنقل عن طريق العبور للمؤثرات العقلية المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة.

“محاولة تهريب للمنوعات مموهة في “ماكنة قهوة “

ملابسات قضية الحال انطلقت بموجب عملية تفتيش لشرطة الحدود بميناء العاصمة، بتاريخ 2025/01/26 في حدود الساعة الثانية صباحا. للمتهم ” ش.خالد” الذي كان يحوز على بطاقة إقامة فرنسية، كان بصدد الدخول إلى التراب الوطني ضمن المسافرين القادمين من ميناء مرسيليا. على متن باخرة نقل المسافرين الفرنسية المسماة CRACOVLA مصحوب بمركبة من نوع VOLKSWAGEN TOURAN. الحاملة للوحة الترقيم الأجنبية FW892 ، وحيث عند تمرير أغراضه بجهاز السكانير المشترك شرطة - جهارك على مستوى نهائي المركبات. تم الاشتباه في جهاز تحضير القهوة وكذا آلة العصير و بعد إخضاعهما للتفتيش الدقيق تم ضبط بداخلهما على 7000 قرص من المخدرات من نوع إكستازي خضراء اللون. تحمل علامة RR مغلفة بإحكام، كما ضبط بحوزته على مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 2000 أورو + 68000 دج.

وتبيّن من خلال تصريحات المتهم، أن الحقيبة التي بداخلها ماكنة قهوة من نوع BOSCH وآلة العصير من نوع COSYE اللتان كانتا تحتويان على كمية المؤثرات العقلية المضبوطة. من عند شخص مكنى أبو آدم بغرض إيصالها للمدعو آدم المقيم بولاية بسكرة. عن طريق الشخص الذي عرفه بهم المتهم المدعو “صغير عمار” مقيم ببسكرة.

بتاريخ 2025/01/26، في حدود الساعة 12 و 57 دقيقة، قام المتهم الموقوف “ش. خالد”، بلاتصال بالمدعو “صغير عمار” حيث قال هذا الأخير للمتهم ” ش. خالد”، “سمعنا حكمو واحد بالكاشيات فالميناء تقلقنا عليك”.، ليرد عليه المتهم ” خالد، (أنا سلكت سلامات)، كما أعاد الإتصال به في نفس الأمسية ليستفسره أين وصل فرد عليه المتهم “خالد “(راني فالطريق راني جاي) ، وفي حدود الساعة 19 و 32 دقيقة، أعاد المدعو ” ص. عمار ” الاتصال ب”خالد ” ليرد عليه راني عندك. كما عملت الضبطية على الإتصال بالمتهم ” ح.مبارك” المكنى “أبو ادم”، ليرد عليه هذا الأخير (راني باعتلك رقم عيطلو يجي يديها).

” أذونات بالتفتيش إلى بسكرة”

بموجب الإذن بتمديد الاختصاص والتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، ليتم توقيف المتهم ” ص.عمر” بمقر سكناه ، ليكشف للمحقيقين أنه يعرف المتهم “ش.خالد” منذ حوالي 10 سنوات، وانه يوفر المرأب الكائن بمقر سكناه من أجل تفريغ البضائع التي يقوم بجليها من فرنسا. كما يقوم بدوره بجمع بضائع ثم يتولّى ” خالد” بنقلها إلى فرنسا على متن مركبته عبر الباخرة.

كما اعترف المتهم في تصريحاته أنه خلال شهر ديسمبر من السنة الفارطة تقدم منه أحد الأشخاص، وسلمه بضاعة على شكل بهارات وزيوت لينقلها المدعو “ش. خالد ” الى فرنسا ويسلمها للمكنى أبو ادم المسجل بتطبيق الواتساب .

استكمالا لإجراءات التحقيق تم استدراج المدعو “ك. أحمد فؤاد” بالإتصال برقمه الهاتفي من طرف ” ش.خالد”، ليتم إيقافه بمجرد استلامه للحقيبة، وبعد عرض صورة المدعو ” ز.فهد إسلام” تعرف عليه مباشرة، وأكد بأنه هو من قام بتسليمه بضاعة على شكل بهارات وزيوت لينقلها المدعو “ش. خالد” الى فرنسا .

” إعترافات جريئة للمتهم “

ولدى التحقيق مع المتهم الثالث الموقوف ” ك. أحمد فؤاد” أكد أنه تقدم من أجل استلام الحقيبة التي تحوي على المؤثرات العقلية مموهة بداخل ماكنة قهوة بعد الإتصال به من عند المدعو “ز.فهد اسلام”، وربط معه موعد للالتقاء بالحي، وبعد الالتقاء علم المدعو “ز. فهد اسلام” من المدعو “ح.مبارك” المكنى “أبو ادم” أن البضاعة وصلت، ليقوم المدعو إسلام بإعطائه الرقم الهاتفي الخاص بالمدعو “ش. خالد ” لربط الأتصال وضبط معه موعد لاستلام البضاعة بالمرآب الخاص به.

مواصلا ضمن تصريحاته أنه سبق و أن استلم منذ حوالي شهرين شحنة من المخدرات الصلبة من نوع اكستازي قدرت بـ 10 الاف قرص من عند شخص مغترب لا يعرف هويته من مدينة طولقة. والتي كانت المموهة داخل علب الشكولاطة وقام برفقة شريكه المدعو “ز.فهد اسلام” بتوزيعها على تجار المخدرات بولاية بسكرة. وقاما بدفع مبلغ 500 مليون سنتيم المتفق عليه للمدعو “ح. ياسين” صاحب محل لبيع التبغ.

وبعد مواجهة المتهم” ك. أحمد فؤاد” بالدلائل والقرائن صرح أنه في كل مرة بعد استلامه كمية من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي المرسلة من قبل المدعو “ح. أمبارك ” المكنى أبو آدم و شريكه المدعو” ع.معمر “. يقوم بتسليمها مباشرة للمدعو “عشور خالد” ، نافيا أنه هو من يقوم بترويجها أو سلم مبلغ 500 مليون سنتيم لشريكه “ح. ياسين” وأنه يتقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم جراء كل عملية نقل للمخدرات.

كما مكنت التحقيقات القضائية، من توقيف المدعو ” ح. يسين”، شقيق المدعو ” ح. مبارك” المكنى ” أبو ادم” أمام محله لبيع التبغ والكبريت الكائن بطريق الصحراء بسكرة.

الذي أكد أن شقيقه المدعو “مبارك ” المكنى” أبو ادم” مقيم بفرنسا بطريقة غير شرعية، وأنه على علم بأن شقيقه المدعو مبارك يورّد المخدرات بالشراكة مع المدعو “ع. معمر”، الذي قام بجلب منذ حوالي 10 أيام كمية من المخدرات الصلبة قدر عددها 12 ألف قرص، وقام بتخزينها عند شقيقه المدعو “ع.خالد” ، مضيفا أن أخاه المدعو أمبارك كلفه باستلام قيمتها من عند المدعو “ع.خالد ” والذي نفا علمه بها، ليعيد التواصل معه بعد يومين ويسلمه مبلغ مالي كدفعة أولى قدرها 100 مليون سنتيم ليحوله بدوره لشقيقه “مبارك ” عن طريق أحد المغتربين.