هكذا أرسل “حليلوزيتش” “جاسوسا” للمغرب عندما كان يعمل بالجزائر!

كشفت أسبوعية “فرانس فوتبول” عن قيام “وحيد حليلوزيتش”، بإرسال “جاسوس” الى “المغرب”، عندما كان يعمل على رأس المنتخب الوطني الجزائري.

وأشارت بأن “الكوتش” أرسل شخصا لمدينة “مراكش” بغرض جلب معلومات عن منتخب “بوركينا فاسو” الذي كان يتربص إستعدادا لمواجهة “الخضر”.

وأوضحت بأن “الجاسوس” أعلاه، لم يُعمر طويلا في مقر إقامة “الفيلة”، بإعتبار أن مُسيري هذا الأخير إكتشفوه سريعا، وقاموا بطرده.

وحقق “مُحاربوا الصحراء” فوزا بشق الأنفس، بهدف مجيد بوقرة، أمام زملاء “جوناثان بيتريوبا” ليضمنوا به ورقة تأهلهم لـ”مونديال 2014″ بالبرازيل.