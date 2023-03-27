هكذا أسّس “أرزقي براقي” شركات له ولأفراد عائلته بتواطؤ شريكه “عبد الحق” لتمكينه من صفقات مشبوهة

كشفت التحقيقات القضائية في ملف فساد جديد يتعلق بالوكالة الوطنية للسدود و التحويلات anbt في نسخته الثانية. وقائع اجرامية خطيرة مست المال العام.

وقد تضمنت تحويلات مالية بالعملتين الوطنيه والاجنبيه ” الاورو،،والدولار”. ضخت في بنك ترست وكالة عين البنيان، ومنه ما تم تهريبها الى الخارج، وعدة صفقات تم ابرامها بطرق ملتوية. عن طريق التراضي. تضمنت إنشاء عدة شركات ومتجعات سياحية (فنادق” بالجزائر وسكيكدة”.ورياضية واخرى ترفيهية. والتي جرت الوزير السابق للموارد المائية” براقي ارزقي،” الى التحقيق فالمتابعة القضائية. بصفته المدير العام السابق الوكاله الوطنيه للسدود والتحويلات. إلى جانب 65 متهما، يتقدمهم أفراد عائلته، ” زوجته وابنه” وعدد من أقاربه.

بالاضافة الى شريكه المتهم ” غ.عبد الحق ” وزوجته ” د.أ” ومتهمين آخرين، تم متابعتهم.

كما سيمثل المتهمون أمام القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد، الخميس المقبل. لمواجهة عدة وقائع تضمنت تهم منح إمتيازات غير مستحقة و تبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة. و تعارض المصالح، جنحة المشاركه في إساءة استغلال الوظيفه اخفاء عائدات. وتحصل عليها من جرائم الفساد جنحه تبييض عائدات اجراميه. في اطار جماعه اجراميه منظمه وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني جرحه استعمال محررات مزوره.

إرسالتين لاخطارات بالشبهة تفجران القضية

ملف القضية فجرته مصالح الديوان المركزي للقمع الفساد، بعدما باشرت التحريات عقب تلقيها ارساليتين صادرتين بتاريخ 25 جويلية 2019 و25 اوت 2019. من خلية الاستعلام المالي، مرفقة بـ10 إخطارات بالشبهة تضمنت قيام المسمى “أرزقي براقي” المدير العام السابق الوكاله الوطنيه للسدود والتحويلات. وأفراد عائلته بفتح حسابات بنكية على مستوى وكالة “ترست بنك” بعين بنيان، والتي سجلت فيها عمليات مالية مشبوهة.

كما تبين أنه بتاريخ 17/9/2018 قام رزقي براقي بتأسيس شركة لابنه ” انيس” مختصة في نشاطات الترفيهية برأس مال قدره 5 ملايين دج. مقرها ببلدية درارية، في ملكية تابعه للمسمى “غ. عبد الحق”. هذا الاخير أبرم بالمقابل عدة صفقات مع الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بأكثر من 2 مليار دينار جزائري بصفته مسير شركة EURL GACB،

” حركات مالية مشبوهة..وأرقام خيالية”

كما تبين في إطار التحقيق، تعدد عمليات السحب والايداع النقدي في حسابات الأشخاص الطبيعية والمعنويهة الخاصه بالمدعو” براقي أرزقي “. وتعدد عملية السحب النقد كذلك في حساب شركه ” EURL GACB. بالاضافه الى تسجيل حركات مالية معتبرة وغير عادية، في الحسابات بالعملتين الوطنية والاجنبية التي فتحها المدعو ” غ.عبد الحق”. على مستوى وكالة عين بنيان، من بينها تحويل شركة CUBA BEST، المسيرة من طرف “غويزي” يوم 21/2/2019. من حسابها مبلغ 296 مليون دينار الى الحساب الخاص للمدعو “غ.عبد الحق”، بحيث سجلت العملية تحت غطاء شراكة.

كما توصل المحققون انه بتاريخ 24/10/2018 تم ايداع مبلغ 168 مليون نقدا في حساب الشركه. ذات المسؤولية المحدودة Sarl hotel excellence. كما تلته بعد ذلك عده عمليات سحب يومية لمبالغ معتبرة. (بمعدل مبلغ 15 مليون دينار في كل عملية سحب). بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل عملية سحب نقدي لمبالغ ماليه معتبرة من حساب شركهEURL ENTREPRISE GACE. كما وصل مجموعها لأكثر من 900 مليون دينار بمعدل مبلغ 4 ملايين في كل عملية سحب، بحيث وصل مبلغ احدى العمليات التي تمت في شهر جويليه من سنه 2017 الى 40 مليون دينار.

كما أسفرت التحقيقات في ذات الملف ايضا، الى وجود علاقة وطيده بين المسمى ” غ.عبد الحق ” والوزير ومدير وكاله الوكاله الوطنيه للسدود والمياه.”أرزقي براقي” تجلت في تدخل ” غ.عبد الحق”. لصالح هذا الاخير وافراد عائلته مع موظفي وكالة “ترست بنك” عين بنيان بحكم أقدميته فيها من أجل الحصول على تسهيلات.

بالاضافة الى ذلك وجود شراكة بين عبد الحق والمسمى “براقي ارزقي” في مشاريع انجاز منتجعات سياحية (فنادق ). من خلال انشاء شركات من طرفهم في سنة 2018 وكانت محل اخطارات بالشبهة ويتعلق الامر ب (SARL ECNELLEXELTOH-YTICAUQCA).