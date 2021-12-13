هكذا أشادت الفيفا بالموهبة الجزائرية يوسف بلايلي

أشاد الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي صاحب الهدف العالمي في مرمى المنتخب المغربي يوم السبت الماضي.

ووصف موقع الفيفا في تقريره اللاعب يوسف بلايلي بالموهبة الجزائرية التي تملك أقداما برازيلية.

وذكر موقع الفيفا أن الجزائر أنجبت واحد من بين أفضل اللاعبين في تاريخها والذي يشبه كثيرا الأسطورتين رابح ماجر ولخضر بلومي، وأنه من بين اللاعبين القلائل الذين يصولون ويجولون فوق أرضية الميدان بمراوغات مهارية دون أي حسابات.

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