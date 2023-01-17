هكذا أطاحت الشرطة الفرنسية بأربعيني جزائري على رأس شبكة لتهريب الكوكايين

فككت الشرطة الفرنسية في بداية شهر جانفي الجاري شبكة لتهريب المخدرات في منطقة بايون.

تعود حيثيات القضية إلى 2 جانفي، بحيث تم حشد 35 ضابط شرطة في منطقة المحطة لتفكيك شبكة من مهربي الكوكايين. على رأسها رجل جزائري يبلغ من العمر 43 عامًا ويقيم في إسبانيا.

وحسب الإعلام الفرنسي، تتألف الشبكة أيضا من مواطن جزائري آخر يبلغ من العمر 33 عاما. في وضع غير نظامي في فرنسا. وشاب فرنسي يبلغ من العمر 26 عامًا أعاد بيع هذه المخدرات نيابة عن رئيسه.

وكشف التحقيق الذي بدأ في هذه القضية أن رئيس هذه الشبكة، الجزائري. معروف جيداً لدى الدوائر القضائية في إسبانيا. وكثيرا ما كان يتنقل بين البلدين.

في الواقع، بعد ظهر يوم الاثنين 2 جانفي. قررت الشرطة إغلاق المنطقة أمام حركة المرور للقيام بالاعتقالات.

وبعد عمليات البحث هذه، تمكن المحققون من حجز كمية من الكوكايين بالإضافة إلى 6650 يورو على رأس شبكة المهربين هذه.

من جانبه ، ذكر أوليفييه كاليا، مفوض بايون، أن المهرب يحقق 1500 أورو من الأرباح اليومية. بفضل عملياته لتهريب المخدرات.