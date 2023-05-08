هكذا أطاحت شرطة باب الواد بعصابة أحياء حاولت زرع الرعب بين المواطنين ببولوغين

أطاحت شرطة باب الواد بعصابة أحياء حاولت زرع الرعب بين المواطنين في بولوغين.

بعد وصول بلاغ من أحد المواطنين إلى علم مصالح الأمن الحضري السابع بولوغين بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي. مفاده تطور خلاف في الطريق العام بأحد الشوارع إلى حرب عصابات. مستعملين بها أسلحة بيضاء و تحطم مركبتين سياحيتين مسببين هلع و خوف لدى السكان.

مباشرة بعدها تنقل عناصر الأمن الحضري السابع بولوغين إلى المكان/× فر أطراف العصابات لمكان مجهول. تاركين الأسلحة البيضاء مرمية بالأرض،. قامت العناصر باسترجاعها مع جمع معلومات حول المتورطين.

وبعد هاته الحادثة تم اسداء تعليمات من قبل رئيس الأمن الحضري لمختلف العناصر العاملة بالمصلحة. من خلال التحري لتحديد هوية أطراف الشجار مع اخطار النيابة المختصة إقليميا. هاته الأخيرة وبطلب من ضبطية المصلحة قامت باستصدار أذوناات بالتفتيش لمنازل المشتبه فيهم.

وأسفرت عمليات تنفيذ الأذونات بالتفتيش عن توقيف 8 ثمانية أشخاص و مصادرة 11 عشر سلاحا أبيضا من الصنف السادس. بالإضافة إلى قارورة غاز مسيلة للدموع و ثلاث إشارات نارية ضوئية.

كما تمكن عناصر المصلحة وأثناء تنفيذ اذونات التفتيش من ضبط وحجز كمية معتبرة من المخدرات مختلفة الأنواع. صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن 86.7 غرام مجهزة للبيع مع أداة قاطعة تستعمل للتجزئة. وعدة قطع أخرى من مخدر القنب الهندي , 415 قرص ذات أساس مخدر و 10 قارورات لمحلول مخدر.

وعليه تم مباشرة التحريات عن قضية المتاجرة في المخدرات وتحريات في قضية حيازة مخدرات. لغرض الاستهلاك و تحريات في قضية حيازة مواد صيدلانية بدون رخصة بموجب تفتيش عرضي.

وبعد استفاء جميع الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام النيابة المختصة اقليميا. وتحويلهم لإجراءات المثول الفوري ليتم إيداعهم الحبس فيما استفاد احد هم من الاستدعاء المباشر. مع بقاء شخصان متورطان في القضية في حالة فرار لتبفى التحريات في القضية مستمرة من أجل توقيفهم و تقديمهم أمام النيابة.