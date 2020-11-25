هكذا أطاحت شرطة سكيكدة بشاب يبتز الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من معالجة قضية الابتزاز والتهديد بنشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان أمن ولاية سكيكدة، اليوم الأربعاء، فقد تم توقيف المتورط في القضية البالغ من العمر 22 سنة.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي الضبطية القضائية للفرقة لشكوى من طرف فتاة.

وتفيد الشكوى تعرض الفتاة للتهديد والابتزاز بنشر صورها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

وفور تلقي الضبطية القضائية الشكوى، باشرت تحرياتها التقنية قصد تشخيص صاحب الحساب المشتكى منه.

وتمكنت من تحديد هويته وتوقيفه بمدينة سكيكدة، مع تحويله إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وبينت مجريات التحقيق أن المشتبه فيه طلب من الضحية منحه مبلغ 5 ملايين سنتيم، مقابل عدم نشر صورها.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيه ملف قضائي تم بموجبه تقديمه أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة، أين تم إيداعه الحبس .