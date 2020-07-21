هكذا أطاح أمن العاصمة بشبكة إجرامية تبيع نقودا مزوّرة بغير قيمتها

تمكنت فرقة البحث والتدخل لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف النصب والاحتيال على مواطنين بعرض نقود مزوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان أمن ولاية الجزائر، تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإن أفراد الشبكة ينتهجون أسلوب عرض نقود مزوّرة على شبكات التواصل الاجتماعي لبيعها بغير قيمتها.

كما تعرض هذه الشبكة النقود المزوّرة على المواقع المخصصة لبيع الملابس والأحذية وغيرها، مع ترك رقم هاتف البائع الذي يقوم باستدراج الضحايا لأماكن معزولة وتجريدهم من نقودهم وأغراضهم.

وعلى ضوء هذه المعطيات، قامت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بحريات معمّقة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية وإذن منه، ليتم توقيف 4 أشخاص.

أين تبيّن بأن أفراد هذه الشبكة قاموا بعدة عمليات مماثلة غير أن الضحايا لم يودعوا شكاوى بما أنهم متورطين أيضا في شراء نقود مزوّرة بغير قيمتها، مما جعل الشبكة الإجرامية توسّع نشاطها.

وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية ضدّ الموقوفين، تم تقديمهم أمام العدالة التي أودعتهم الحبس المؤقت، كما تمت مصادرة هاتف نقّال الذي تم معاينة فيه الجريمة.