هكذا أطاح الدرك بشبكة تهريب دولية خبأت “الكيف” داخل خم دجاج وطاولة “بلياردو”

التحريات قادت إلى الإطاحة بـ 6 أشخاص كانوا على علاقة ببارونات مغاربة

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببراقي من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات ونقلها وتخزينها من أجل بيعها في إطار مجموعة إجرامية منظمة.

تم توقيف ستة أشخاص من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة، ينشطون بين براقي والكاليتوس تحت قيادة بارونات “مغاربة”.

كانوا يقومون بتهريب المخدرات “المغربية” إلى الجزائر، حيث تمكنت المصالح الأمنية في إطار التحريات من ضبط كمية معتبرة من الهندي التي تم تقديرها بنصف قنطار.

وجاء توقيف المشتبه فيهم مباشرة عقب معلومات تلقتها مصالح الدرك الوطني ببراقي، منتصف شهر مارس.

بخصوص شخص حوّل مسكنه العائلي ببراقي لوكر لتخزين المخدرات المغربية المهربة بطلب من بارون محل بحث.

الذي كلفه بذلك مقابل مبالغ مالي معتبرة يقدر بـ 20 مليون سنتيم، وبترصد منزل هذا الأخير ومداهمته.

تمكن عناصر الأمن من اكتشاف مخبأ سري للمخدرات داخل خم الدجاج تم تخزين وإخفاء فيه حقيبة تحتوي على 48 كلغ من القنب الهندي.

أين تم استرجاعها وتوقيف صاحبه إلى جانب قريبه، اللذان تم تحويهما على التحقيق الأمني.

حيث كشفا خلال استجوابهما عن هويات باقي أفراد الشبكة الذين تم إلقاء القبض عليهم تباعا.

وكشفت التحريات التي أجرتها ذات المصالح في سياق متصل، عن علاقة الأشخاص الموقوفين ببارونات مغاربة سبق أن تعاملوا معهم في صفقات لاقتناء القنب الهندي.

المستورد خارج القانون من المغرب، وحددت قيمة الصفقات بين مليار ومليارين ونصف سنتيم.

كما كشفت التحريات عن استغلال عناصر الشبكة لطاولة “البيار” لإخفاء وتخزين المخدرات داخل منزل أحد المتورطين.

والتي عثر عليها خلال التحقيقات مفككة إلى أجزاء وحجز أسلحة بيضاء تمثلت في شفرات تقطيع وساطور.

وقد حولت فرقة الدرك الوطني التي حققت في الملف المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش.

والذي حولهم بدوره على التحقيق القضائي بعدما أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.

على ذمة التحقيق عن جناية تخزين وشحن وبيع المخدرات في إطار مجموعة إجرامية منظمة.