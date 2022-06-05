هكذا أفشل الأمن مخططا إرهابيا بعد العثور على قنبلة مبرمجة للتفجير عن بعد بالكاليتوس

أجلت صبيحة اليوم الأحد محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء للدورة الجنائية المقبلة. ملف جنائي تورط فيه 17 شخصا وجهت لهم جناية الإنخراط في جماعة إرهابية وتمويلها. محاولة السفر إلى دولة أجنبية بغرض ارتكاب أعمال إرهابية والمشاركة فيها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال. لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي ، وجناية الانخراط في تنظيم إرهابي ينشط خارج الوطن، جناية تشجيع وتمويل جماعة إرهابية. جنحة عدم التبليغ عن جناية وجناية حمل ونقل المتفجرات بدون رخصة من السلطات المختصة.

ومن بين المتهمين إرهابي ينشط من تنظيم إرهابي بمالي، ومعلم قرآن بحي البدر ينحدر من ورقلة. والذي كان ينسق بين جماعة إرهابية بالجزائر خططت للقيام بعملية تخريبية باستخدام “قنبلة” وضرب الحراك الشعبي.

ملابسات القضية حسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار” تعود لشهر ديسمبر 2020. وذلك على إثر العثور على قنبلة مخبأة بإحكام تحت شجرة بالكاليتوس. كان مخطط بتفجيرها عن بعد باستخدام هاتفين نقالين. اشتبه في ان تكون موجهة لضرب مسيرات الحراك الشعبي.

وعليه وعقب تحقيقات حثيثة بالعودة إلى شرائح الهاتف النقال، كشفت التحريات ان الشريحة مسجلة باسم مجنون يقطن بحي البدر. ولدى توسيع التحريات مع شقيقه تبين أن ابن شقيق هذا الأخير قام باستغلال هوية عمه لتنفيذ عملية إرهابية بالجزائر العاصمة.

وعليه تم اقتياد كلا منهما على التحقيق وانطلاقا منهما. تبين ان هذا الأخير كان على تواصل مع عدد من الأشخاص لهم ميولات تطرفية. ولهم تواصل على ارهابية كانو ينشطون بمنطقة مسالمون بتيبازة من الإطاحة بهم من قبل قوات الجيش والقضاء على أربعة منهم.

كما تبين ان بعض المتهمين في الملف كانوا يتكفلون بتمويل ودعم هاته الجماعة الإرهابية. والتي كشفت التحريات بخصوصها انها كانت تنسق مع جماعة إرهابية تنشط بمنطقة الساحل وبالتحديد بمالي.

هذا ما كشفته التحريات..

كما توصلت التحريات إلى معلم قرآن بمسجد بحي البدر، الحي الذي ينحدر منه غالبية المتهمين في الملف. والتي تبين أنهم كانوا بصدد التحضير للالتحاق بالجماعات الإرهابية، وكانوا على تواصل عبر تطبيق التلغرام والفايسبوك.

كما توصلت التحريات للطرق التي كان يعتمدها المتهمون في التواصل بينهم من خلال شفرات سرية. لدى تسلمهم بالمواد الاولية المعدة لصناعة المتفجرات. حيث تم إرسال احط الناشطين ضمن الجماعة الإرهابية إلى قبر شخص متوفي لاستلام كيس مواد معدة للتفجير.

كما أرسل آخر لتسلم غرض بمسجد بحي البدر داخل احد الخزانات.

هذا وقد تمكنت مصالح الأمن في إطار التحريات من إلقاء القبض على إرهابي يدعى “ط.يوسف عبد الفتاح”. والذي تبين انه كان ينشط ضمن تنظيم إرهابي بمالي، والذي عاد للجزائر في إطار مخطط للقيام بأعمال إرهابية بها.

هذا وقد رفض قاضي محكمة الجنايات طلبات الإفراج التي تقدم بها هيئة دفاع المتهمون الموقوفون. مع تأجيل الملف للدورة الجنائي المقبلة.