هكذا أقدمت عصابة على السطو على قرابة 700مليون ليلا من بريد الجزائر بالرغاية

تعرض مركز بريد الجزائر شرق بمدينة الرغاية مكتب جعفريج الى عملية سطو من طرف عصابة إجرامية. تضم5 أشخاص خلال شهر ماي 2022، مرفقا بالتخريب والكسر طال أجهزة الانذار والخزنة الفولاذية للأموال.

وتمكن الجناة من السطو على ماقيمته 6.067.000.00دج بعد 24 ساعة من تزويد الوحدة بالاموال.

وتم الكشف عن الواقعة من طرف القابضة صبيحة 25 ماي 2022 بعد وصولها الى مقر العمل فقامت بتبليغ المسؤولين ورجال الدرك الوطني.

وخلال التحقيق تبين أن الفاعلون استغلوا غياب اعوان الأمن والحراسة وانعدام كاميرات المراقبة. وهاتف النجدة بما فيه السكن الوظيفي الذي تأكد المتهمون أنه شاغر ماسهل العملية.

تتلخص الوقائع في أنه بتاريخ 25ماي 2022 تلقت فرقة الدرك الوطني بالرغاية اتصال هاتفي من قابضة البريد. المسماة “ب.أمال” للتبليغ عن واقعة سطو لمبلغ مالي قدره 6.067.000.00دج مع تخريب جهاز الانذار.

وفي اطار التحقيق تم التوصل إلى معلومات تفيد تورط المدعو “ب.حسام” فتم توقيفه في الحي الذي يقطن فيه. هذا الاخير صرح أنه استلم مبلغ 10ملايين سنتيم من عند المدعو ” ر.هشام” و:ب.رشيد” نظير عدم التبليغ عنهما وللتستر عن سرقة مكتب البريد.

واضاف المتهم أن السرقة تمت بدخول كل من “ر.هشام” و:ب.رشيد” إلى المكتب. فيما تولى ” هارون ” الحراسة ” غير أنه لم يشاركهم في العملية بعد أن عرضوا عليه ذلك.

كما صرح المتهم ان المدعو “ب.عبد النور” زودهم بآلة الحديد فيما قام بنقلهم على متن سيارته الى منزله. بشاطئ الرغاية لاقتسام الاموال بغرض الهجرة غير الشرعية.

وستتتابع محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لاحقا 5 متهمين موقوفين لضلوعهم في القضية. لمواجهة تهما تتعلق بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والكسر.