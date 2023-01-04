هكذا أنشأ شرطي سابق مجموعات مغلقة على الفايسبوك لتجنيد الشباب في التنظيمات الإرهابية

أطاحت التحقيقات الأمنية للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المعلوماتية، بشبكة إجرامية. تنشط بطريقة سرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، من خلال انشاء مجموعات مغلقة عبر تطبيق “ميسنجر”. بغرض نشر والترويج للافكار الجهادية، وحث الشباب على التجنيد لصالح المنظمات الإرهابية أبرزهم تنظيم ” داعش” .

والخطير في القضية أن التحريات حددت هوية صاحب حسابات الكترونية على الفايسبوك معنونة ب” ياسين الجزائري والقعقاع الجزائري “.

كما يتعلّق الأمر بالمدعو ” ي.ب” شرطي سابق بالمديرية العامة للأمن الوطني. تم فصله من العمل لتورطه في،قضايا إجرامية، قبل أن يغادر التراب الوطني سنة 2017، ليستقر في سويسرا.

وهناك باشر في نشاطه الاجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض تجنيد الشباب في،صفوف داعش، والدعوة الى الخروج ضد النظام الجزائري القائم.

وفي ملف القضية الذي أجلته محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء يتابع 4 متهمين موقوفين.

ويتعلق الامر بالمدعو ” ب. ز.ا”،” ع،أ”،” غ.أ”، ” ب.أ” فيما بتواجد متهم واحد في حالة فرار الشرطي السابق ” أ.ي”.

وقائع القضية..

وقائع القضية انطلقت في أعقاب رصد مشبوه لشبكة إجرامية تنشط بطريقة سرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. بإنشاء مجموعة عبر تطبيقة الميسنجر للمحادثات المغلقة. ومن خلالها تروّج للافكار الجهادية المتطرفة لاستقطاب فئة الشباب وتجنيدهم لصالح التنظيمات الإرهابية الناشطة داخل وخارج الوطن.

كما مكنت التحريات الأولية من تحديد هوية اصحاب الحسابات ويتعلق الأمر بكل من الحساب الالكتروني المسجل بهوية “د حليمة السعدية”. المقيمة بحيد بوزريعة، والمستغل من طرف المشتبه فيه ” ب.ز .ا”. وحساب إلكتروني معنون باسم ” أبو آسيا الجزائري” لصاحبه ” ع.أ” .

كما قادت التحريات الى توقيف المشتبه فيهما لتورطهما في قضية ذات صلة بالارهاب وتم تقديمهما أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس. رفقة كل من المدعو ” ق.إ”،” م.ي”،” ح.ع.ا”. لتورطهم في اعادة طبع ونشر وثائق ومطبوعات وتسجيلات تشيد بالافعال الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج. والسفر إلى دولة أجنبية بغرض ارتكاب أفعال إرهابية وتدبيرها او الاعتداء عليها ونشر افكار منظمة ارهابية. باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تصريحات المشتبه فيه

وصرح المشتبه فيه ” ب.ز الدين” خلال مجريات التحقيق الأولية بخصوص الصفحة الإلكترونية على فايسبوك. المعنونة ” باقية وتتمدد التي تشيد وتروّج لتنظيم داعش. أنكر المعني علاقته بالصفحة التي نبين أنها مسجلة بهوية والدته ” ح.السعدية”. كما نفى ترويجه للفكر الجهادي.

وفي نفس السياق تمكن عناصر المصلحة من رصد حسابات إلكترونية اخرى تنشط ضمن مجموعات مغلقة علة ” الفايسبوك “. يدعم أصحابها التنظيمات الإرهابية وتشيد بأفعالها الاجرامية من بينها الحساب المعنون (AMINE SACI). والمستغل من طرف المشتبه فيه ” ق.م.أمين” والحساب المعنون باسم (TONI DACILVA). المستغل من طرف المشتبه فيه “و.أ.الصديق” بحيث تم توقيف المشتبه فيهما واسترجاع هواتفهما.

كما صرح الموقوفين أن صاحب الحساب المعون ب ” ياسين الجزائري والقعقاع الجزائري” هو من قام بإضافتهما الى عدة مجموعات مغلقة. التي تنشط في الترويج والاشادة بالأفعال الارهابية من خلال نشر فيديوهات إجرامية لتنظيم داعش.

كما أضافوا صاحب الحساب يدعى ” ب. ي” شرطي بالمديرية العامة للامن الوطني. وتم فصله من عمله بعد تورطه في قضية إجرامية، ليعمل بعدها حلاق بحي القصبة. اين توطدت علاقته به، ثم غادر ارض الوطن واستقر بسويسرا. ثم أصبح ينشر عبر حساباته على الفايسبوك فيديوهات بنظام البث المباشر .والتي يحرض من وخلالها الشباب على الجهاد واللحاق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي وكذا الخروج ضد النظام الجزائري القائم.

وعليه تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية صاحب الحسابات الإلكترونية ” ياسين الجزائري والقعقاع الجزائري ” على الفايسبوك.

ويتعلق الامر بالمدعو ” ي.ب”” المعروف في نظام البحث والتعريف للشرطة الجزائرية “سيربال”. بتورطه في قضايا السرقة والضرب والجرح بسلاح أبيض، استيراد سلع مغشوشة، وغادر التراب الوطني بتاريخ 9 سبتمبر 2017.