هكذا أنشأ فرحات مهني صفحة من الخارج لترويج أخبار كاذبة عن افتعال الحرائق

من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ملف قضية يتابع فيها 4 متهمين موقوفين متابعين بجناية الانخراط. في منظمة ارهابية والمساس بأمن الدولة وإستقرار مؤسساتها وجنحة نشر وترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور. من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام.

في حين، جاءت المتابعة القضائية. في حق المتهمين في اعقاب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. على شكل بث مباشر من طرف شخص يتهم النظام بافتعال الحرائق في منطقة القبائل عن طريق رمي كبسولات برتقالية اللون تقذفها طائرات مروحية.

كما كللت التحريات ان الصفحة التي ظهر فيها البث المباشر مسيرة من الخارج من طرف منظمة إرهابية ” ماك”. المسيرة من طرف ” فرحات مهني ” رفقة 21 شخصا منهم واحد يقطن بالجزائر بغرض اثارة الفتنة والمساس بالوحدة الوطنية. وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي.

يستخلص من ملف التحري انه بتاريخ 19 أوت 2021 تم اكتشاف تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة taqvaylit.tv تضمن مزاعم حول وجود ادلة دامغة تتهم النظام الجزائر بافتعال الحرائق بمنطقة القبائل اذ وبعد تحميل الفيديو من الصفحة تبين وجود ثلاث أشخاص يروجون لفكرة أن طائرات الهيليكوبتر المكلفة بمتابعة تطور الحرائق والعمل على اخمادها هي من تقوم باشعال النار في الغابات عن طريق رمي كبسولات الكترونية بها بارود يعمل على اشتعال النيران.

كما تبين أن الصفحة يسيرها 22 شخص 17 من فرنسا و3 من كندا و1 من سويسرا و1 من الجزائر اذ تبين أن مصور الفيديو كان على متن سيارة نفعية من صنف ” رونو ماستر” ملك للمسمى ” ش.نبيل” يقطن بمدينة رغاية.

قضية فرحات مهني بدأت من الفايسبوك

في حين، كللت التحريات بتوقيف المشتبه فيه ومواجهته بمقطع الفيديو ليصرح لرجال الضبطية أن ملتقط الفيديو هو شقيقه ” ش.عبد الله”. هذا الاخير تم توقيفه هو الآخر فاعترف بانه صاحب الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”. بحيث بتاريخ 16 اوت 2021 ملف من طرف جاره المسمى “ح.محمد” بنقل اعانات. متمثلة في مواد غذائية وافرشة للتبرع بها لسكان الحي لصالح المتضررين من الحرائق ببلدية اقبيل بتيزي وزو.

كما قام بالتقاط فيديو على المباشر مدته 17!دقيقة و43 ثانية وبثه على موقع التواصل الاجتماعي. عن طريق بث مباشر مصورا حالة الطريق الكارثية التي تضررت من الحرائق والاعانات. التي قاموا بنقلها مضيفا انه.

وخلال وصوله لمعصرة مكان تفريغ الاعانة رفقة سيارتين بها شخصان لا يعرفهما اما السيارة الثانية كان على متنها 3 فتيات من ولاية الجزائر. وخلال البث سلمه صديقه “محمد” كبسولة إلكترونية برتقالية اللون وأخبره انها هي المتسببة في الحرائق. وهذا حسب ما أخبره به أحد سكان القرية مباشرة توجه وهو في وضعية البث المباشر الى الشخص. الذي عثر على الكبسولة وخلالها أكد له في البث أنه حقيقة هو من وجد الكبسولة فوق سطح منزله. واعلمه انها هي المتسببة في الحرائق. وأن الطائرات المروحية العابرة بالمنطقة هي من تقوم باطلاق هذه الكبسولات الإلكترونية. وهو في وضعية التسجيل تحقق من الأمر مع شخص آخر.

كما أضاف أنه وخلال البث أكد له شخص آخر منه سكان المنطقة انه تم العثور على العديد من الكبسولات الإلكترونية. بالغابات المجاورة التي ظهرت في مقطع الفيديو. وفي ذات السياق أكد المتهم انه زار منطقة القبائل ثلاث مرات ضمن ثلاث قوافل أولها كان بسبب اندلاع الحرائق أما المرة الثانية التي قام فيها ببث المباشر. وفي اطار التحقيق تبين تم توقيف 4 متهمين منهما الشخصين اللذان ظهرا بالمقطع الفيديو محل التحقيق وهما يروجان أخبار مغلوطة ويتعلق الامر بكل من “إ.حميد”.” الحاج.حكيم” .