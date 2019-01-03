هكذا أنشأ 5 أشخاص مزرعة سرية لـ«الكيف» داخل قبو عمارة في باب الوادي

أحدهم تحصل على بذورها من شخص من سيدي بلعباس وأطلعه على طريقة زرعها

وجهت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، تهمة جناية زرع بطريقة غير مشروعة لنبات يستعمل كمواد مخدرة لـ 5 شباب ينحدرون من حي باب الوادي الشعبي، وذلك بعدما تبين أن لهم ضلوعا في تحويل قبو عمارة بالحي كمشتلة لزرع نباتات مخدرة تدخل في عائلة نبات القنب الهندي.

ملابسات القضية تعود لتاريخ 14 أفريل 2017، وعلى إثر دورية روتينية لمصالح الشرطة بحي باب الوادي الشعبي، لفت انتباههم سيارة مشبوهة كانت مركونة على حافة الطريق على متنها فتاة برفقة شاب، حيث بدا ارتباك الشاب مباشرة بعد اقتراب رجال الشرطة منه، والذي قام برمي لفة ألمينيوم على الأرض تبين بعد تفتيشها أنها تحتوي على شجيرات.

كما حاول ابتلاع كمية من المخدرات كانت بحوزته، وعليه تم اقياد هذا الأخير إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، والذي تبين بعد الخبرة أن اسم الشجيرة العلمي «كنابيس بال»، وهي من جنس القنب الهندي تُستخرج منها مواد مخدرة.

وباستجواب المتهم حول مصدرها، أكد هذا الأخير أن شخصا يدعى «ن.س» سلمها له بغرض استهلاكها، وبتوسيع التحريات تم توقيف الشخص سالف الذكر، وبتفتيش منزله تم استرجاع كميات معتبرة من نفس النبتة كانت مخبأة داخل المرحاض.

الموقوف اعترف خلال التحقيق بأنه تحصل على بذورها عن طريق شخص من ولاية بلعباس، وأنه اعتنى بها حتى تنمو داخل منزله بحي الطاحونة. وفي إطار مواصلة التحقيق، تمكنت مصالح الأمن من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، تبين تورطهم في الملف، من بينهم قريبه وابن شقيقته.

وقد اعترف المتهم الرئيسي خلال المحاكمة بحيازته لنبتة «كنابيس بال»، حيث صرح بأن ابن شقيقته «ق.ر» هو من قام باستخراج بذورها من كيس يحتوي على أغذية العصافير بمنزله، متراجعا عن تصريحاته السابقة.

وأثناء تواجده هناك طلب منه منحها له، وقام بزراعتها داخل إصيص لتنمو، وأنه اطلع على تسجيل فيديو على «اليوتوب» حول طريقة زراعتها وكيفية مزجها مع السجائر لاستهلاكها كمخدر. وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع حكم المؤبد ضد جميع المتهمين، مع مليون دينار غرامة مالية.