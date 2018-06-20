هكذا أهان “الألمان” الجزائريين وندموا!!

كشف نجوم المنتخب الألماني لسنة 1982 عن درجة إحتقارهم وإستصغارهم للجزائر، قبل مُلاقاتها خلال “مونديال إسبانيا”، كونهم مُقتنعين بضُعف مُستواها.

وأشار تقرير لجريدة “شبيغل” بأن نجوم “المانشافت” أطلقوا عبارات مُهينة، أبرزها “أين تتواجد الجزائر؟” و”هل يلعبون الكُرة في هذا البلد؟”.

وأكدت عناصر مثل الحارس “شوماخر” بأن “المانشافت” بأنهم قادرون على لعب مُباراة في الصبيحة وإكتساح “الأفناك” في الأمسية دون إشكال.

وأوضحت الصحيفة بأن أشبال المُدرب “يوب داروال” ندموا بعد المواجهة، على إستخفافهم بزملاء،بلومي الذين لقنوهم درسا لم يسنوه لليوم.