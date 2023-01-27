قناة النهار هكذا أوقعت مصالح الأمن بمهربي المخدرات وتحجز كميات ضخمة بقلم قناة النهار نشر في 27 جانفي 2023 - 10:22 police شارك غرِّد أرسل 229 0 هكذا أوقعت مصالح الأمن بمهربي المخدرات وتحجز كميات ضخمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/df322 اقرأ أيضا رئيس الجمهورية : المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 16 مليار دولار 2022 مقارنة بـ 8 مليار في 2021 قناة النهار 23 جانفي تساقط للأمطار على هذه المناطق..التفاصيل قناة النهار 10 جانفي خنشلة : تأخر تساقط الأمطار ينذر بموسم فلاحي قناة النهار 07 جانفي فاسألوا : النهي عن إتيان الكهان قناة النهار 14 جانفي طالع هابط: سكان بلدية الشريعة يطالبون بسد للقضاء على أزمة العطش قناة النهار 15 جانفي رصد مباشر لأحوال الطقس قسنطينة تكتسي الحلة البيضاء قناة النهار 19 جانفي جيجل: النهار ترصد أسعار الخضر و الفواكه في الأسواق قناة النهار 22 جانفي وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث مرور بمنحدر الجباحية بالبويرة قناة النهار 18 جانفي مجتمع: دفعة الأمل .. طلبة الطب يحتفلون بتخرجهم في أجواء مميزة قناة النهار 21 جانفي مفيدة عداس: أرادو الإيقاع بي في كاميرتين خفيتين وإكتشفت الأمر قناة النهار 26 جانفي