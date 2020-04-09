هكذا أوقف درك الدار البيضاء 20 مسبوقا قضائيا يعتدون على المواطنين بالكلاب والاسلحة البيضاء

قامت المصالح الامنية من درك وشرطة التابعة لاختصاص الدار البيضاء، بمعالجة 3 قضايا، أسفرت عن إيقاف نحو 20 شخصا، متورط في اعمال العنف، وحجز كمية كبيرة من الاسلحة البيضاء.

وحسب ما كشفه، عمرون اكلي وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، يأتي هذا في اطار محاربة المشاجرات واعمال العنف التي تنشب داخل الاوساط الحضرية والتجمعات السكنية والتي تستعمل فيها مختلف الاسلحة البيضاء، وما ينجم عنها من اضرار للأشخاص والممتلكات، بالاضافة الى خلق شعور انعدام الامن لدى المواطنين.

وتتعلق القضية الاولى، جرت وقائعها 7 أفريل الجاري، بحي قايدي 9 بلدية برج الكيفان.

يأتي هذا على اثر مكالمة هاتفية واردة الى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببني مراد.

وتم تحديد المتورطين في هذه الاعمال، ومكان تواجدهم، وعليه تم تفتيش مساكنهم.

وأسفرت العملية عن توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة أغلبهم ذو سوابق عدلية.

وتم خلال العملية حجز أسلحة بيضاء من مختلف الاانوتاع والاحجام، بالاضافة الى 3 كلاب مدربة لهذا الغرض، حيث وضعت تحت تصرف مؤسسة النظافة الحضارية وحماية البيئة لولاية الجزائر.

كما تم تسجيل تعرض عدد من السيارات للتخريب من طرف هؤلاء الاشخاص.

القضية الثانية جرت وقائعها بنفس التاريخ، على الساعة الخامسة والنصف مساء، على اثر دورية لكتيبة الدرك الوطني للدار البيضاء، على مستوى حي 687 مسكن ببرج الكيفان.

لفت انتباه الشرطة مجموعة من الاشخاص مدججون بالاسلحة البيضاء، يقومون باثارة الرعب والهلع وسط سكان الحي.

وعليه تم التدخل، وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، ذوو سوابق عدلية في اعمال العنف.

كما تم حجز أسلحة بيضاء من انواع واحجام مختلفة، وعليه تم اقتياد الموقوفين الى مقر الدرك ووضعهم الوقف تحت النظر، بعد اخضاعهم للفحوصات الطبية.

القضية الثالثة التي تمت معالجتها، جرت وقائعها أمس الاربعاء، منتصف النهار والنصف، على اثر مكالمة هاتفية من احد المواطنين، مفادها نشوب شجار على مستوى حي موحوس ببرج الكيفان.

وقامت مصالح الامن الحضري رقم 13، مدعمة بمصالح الشرطة القضائية، حيث أسفرت العملية على ايقاف 5 اشخاص، تتراوح اعمارهم بين 20 و40 سنة، كلهم ذوو سوابق عدلية، مع حجز كلب من نوع ستاف تم تسليمه الى المصالح سالفة الذكر.

وتم اخضاع كل الموقوفين لاجراءات الوقف تحت النظر، حيث تم تقديمهم اليوم امام محكمة الدار البيضاء، ومتابعتهم بتهم جناية تكوين جماعة اشرار، جنحة حمل اسلحة بيضاء بدون مبررات شرعية، وجنحة الاعتداء على رجال القوة العمومية، وجنحة العصيان باجتماع اكثر من شخصين، ومخالفة قرار الحجر الصحي.