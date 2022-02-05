هكذا إحتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد إبنتها ليا

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أول أمس الخميس، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “ليا”، والتي أطفأت شمعتها الثالثة.

وشاركت نانسي عجرم، صور الاحتفال بعيد ميلاد طفلتها ليا، مع جمهورها، على حسابها بفايسبوك.

وكتبت نانسي: “كل سنة وإنت فرحة البيت ودقات قلبو، عيد ميلاد سعيد ليا”.

وظهرت نانسي وزوجها وبناتها بالصور وهم في غاية السعادة بالاحتفال بيوم ميلاد “ليا”. وظهر أمامهم قالب من الكيك وزينة مخصصة للأطفال عليها مجموعة من الألعاب والشخصيات الكرتونية وغيرها.

وتفاعل محبو النجمة اللبنانية وزملاؤها وأصدقاؤها مع الصور وتمنوا لابنتها العمر المديد والصحة والسعادة.

وعلى الصعيد الفني، شاركت نانسي ضمن فعاليات جوائز “Joy Awards” في المملكة العربية السعودية.

كما فازت نانسي عجرم، بجائزة الأغنية المفضلة عن أغنيتها “سلامات”. بينما قدمت أغنية “حبك سفاح” على المسرح خلال فعاليات الحفل.

كما كانت نانسي قد أطلقت الصيف الفائت ألبوم “نانسي 10” وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

https://www.facebook.com/NancyAjram/posts/490415039107280

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كما احتفلت عائلة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، شهر أفريل الماضي، بعيد ميلاد إبنتها ‘إيلا” العاشر، بطريقة مميزة. وزينت نانسي عجرم، حفل عيد ميلاد إبنتها بأكثر شيئ تحبه، وهو تطبيق تيك توك.

كما نشرت نانسي عجرم، صورا من الحفل، وعبرت عن محبتها الكبيرة لإبنتها. وكتبت نانسي عجرم: “بعيدك يا كل الحلا، يا روح قلبي، يا أجمل إنجازاتي وعد عليّ ضلّ حدك لآخر العمر، دعم، خْيال، وسند سنة ورا سنة ورا سنة، بحبك لتخلص الدني”.

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