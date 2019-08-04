هكذا إحتفل الأمير هاري بعيد ميلاد زوجته “ميغان ماركل”

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هكذا إحتفل الأمير هاري بعيد ميلاد زوجته “ميغان ماركل”
بقلم نادية بن طاهر

تحتفل اليوم الأحد، دوقة ساسيكس، “ميغان ماركل”، زوجة أمير المملكة البريطانية، “الأمير هاري”، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين.

واحتفل دوق ساسيكس، بعيد ميلاد زوجته، برسالة خاصة، وجهها لها، عبر حسابهما الرسمي على “الأنستغرام”.

وكتب الأمير هاري: “عيد ميلاد سعيد يا زوجتي الرائعة، شكرا لك لإنضمامك لي في هذه المغامرة، أحبك..”.

ورغم تكتم الزوجين على تفاصيل الإحتفال بعيد ميلاد ماركل، إلا أن بعض التقارير الصحفية كشفت، أن دوقة ساسيكس، ستقضي عيد ميلادها في أجواء خاصة داخل منزلها، برفقة زوجها، وطفلها الوحيد “آرتشي”، وعدد قليل من أفراد أسرتيهما.


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