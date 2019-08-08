هكذا إحتفل فيغولي برباعيته التاريخية

حقق الدولي الجزائري سفيان فيغولي، موسما إستثنائيا هذه السنة، بعد تتويجه أمس الأربعاء، بالكأس الممتازة لتركيا، وهو اللقب الرابع له في موسم واحد.

وأحرز سفيان فيغولي، رفقة ناديه غلطة سراي التركي، هذا اللقب، على حساب نادي أكهيسار سبور، بنتيجة هدف دون رد.

وبعد تتويجه بهذا اللقب، نشر الدولي الجزائري، تغريدة له عبر حسابه الخاص على “تويتر”، نشر فيها صورته بالكأس الممتازة، وذكّر بالألقاب الأربعة التي توج بها هذا الموسم.

وكتب سفيان فيغولي، في تغريدته هذه: “4 كؤوس في 2019، الحمد لله، السوبر ليغ، الكأس، السوبر كوب، كأس إفريقيا”.