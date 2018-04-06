هكذا إختلست عصابة أموال زبائن بريد الجزائر بإستعمال البطاقة الذهبية

تمكّن عناصر الأمن الحضري الخارجي لبلدية “المحمل” بولاية خنشلة مساء أول أمس من توقيف عصابة تختلس أموال البريد.

حيث تضم العصابة شخصين في العقد الثالث والرابع من العمر ينحدران من بلدية مرسط بولاية تبسة كانا يقومان بسحب مبالغ مالية عن طريق الموزعات الالية للأوراق النقدية.

باستخدام البطاقات الذهبية التي استفاد منها زبائن البريد مؤخرا.

العملية جاءت بعدما لفت انتباه أحد أعوان مكتب البريد ببلدية “المحمل” المتهمان وهما يقومان بتعبئة 15 حوالة دفع في الحساب.

بأسماء أشخاص مختلفة ليتم اخطار عناصر الأمن التي راقبت المشتبه فيهما وتم توقيفهما في حالة تلبس بسحب مبالغ مالية بالبطاقات الذهبية.

مباشرة بعد ايداع المبالغ المالية في حسابات أصحاب البطاقات ،كما تم ضبط 15 بطاقة ذهبية ومبلغ مالي يقدر بـ 48 مليون سنتيم بحوزة الموقوفين .

وخلال مجريات التحقيق اعترف الموقوفين باحتيالهما على الموزعات الالية للأوراق النقدية باللجوء الى ايداع مبالغ في الحسابات.

ثم سحبها مباشرة من الموزعات الالية في العديد من المناطق، وهو مادفع بالمصالح الأمنية الى فتح تحقيق واسع.

لتحديد حجم الخسائر التي استهدفت الموزعات الالية في هذه العملية.