هكذا إستبدل كريم بوضياف الجزائر بحياة رغدة في قطر!

كشف الجزائري الأصل كريم بوضياف، لاعب مُنتخب قطر الحالي، كيف رفض منذ سنوات مضت إستدعاء من الخضر بغرض تمثيل العنابي.

وأوضح خريج مدرسة نانسي، بأنه تلقى دعوة من بلده الأصلي، ولكنه فضل التريث، من أجل تمثيل بطل آسيا سنة 2013.

وأشار البالغ من العُمر 29 عاما بأنه، ومنذ وصوله للخليج، تمكن من ضمان مُستقبله، وهذا في تصريحات لجريدة “ليكيب”.

وأكد بأنه كان يتقاضى 500 أورو شهريا في فرنسا سنة 2010، ليجد نفسه يتحصل على 10 آلاف أورو في قطر.

وأوضح كاتب المقال بأن لاعب نادي الدحيل، يمتلك الآن سيارة “بورش كايان”، كما أنه يعيش في “الؤلؤة” ويمتلك مسبحا خاصا.

يُشار أخيرا بأن أول مُشاركة لبوضياف مع قطر، ومن غرائب الصُدف، تزامنت وتواجد بلماضي على رأس العارضة الفنية لهذه الأخيرة.