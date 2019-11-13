هكذا إستبدل كريم بوضياف الجزائر بحياة رغدة في قطر!

الرياضة
  • -
  • 0
هكذا إستبدل كريم بوضياف الجزائر بحياة رغدة في قطر!
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الجزائري الأصل كريم بوضياف، لاعب مُنتخب قطر الحالي، كيف رفض منذ سنوات مضت إستدعاء من الخضر بغرض تمثيل العنابي.

وأوضح خريج مدرسة نانسي، بأنه تلقى دعوة من بلده الأصلي، ولكنه فضل التريث، من أجل تمثيل بطل آسيا سنة 2013.

وأشار البالغ من العُمر 29 عاما بأنه، ومنذ وصوله للخليج، تمكن من ضمان مُستقبله، وهذا في تصريحات لجريدة “ليكيب”.

وأكد بأنه كان يتقاضى 500 أورو شهريا في فرنسا سنة 2010، ليجد نفسه يتحصل على 10 آلاف أورو في قطر.

وأوضح كاتب المقال بأن لاعب نادي الدحيل، يمتلك الآن سيارة “بورش كايان”، كما أنه يعيش في “الؤلؤة” ويمتلك مسبحا خاصا.

يُشار أخيرا بأن أول مُشاركة لبوضياف مع قطر، ومن غرائب الصُدف، تزامنت وتواجد بلماضي على رأس العارضة الفنية لهذه الأخيرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=726035

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com