هكذا إستدرجت شبكة “موح المولودية” حرّاقة صوماليين عبر تونس وتهريبهم إلى إسبانيا

وقّعت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، حكما يقضي بإدانة شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية مختصة في تهريب المهاجرين، تضمّ 21 متهما. بأحكام متفاوتة من 20 سنة إلى البراءة، من بينهم 19 متهما موقوفا بالمؤسسة العقابية الحراش، والبقية في حالة فرار.

وفي منطوق الحكم تم تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 5 الاف دج في حق 7 متهمين. ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” ي,الحاج” ،” ح.خير الدين”،”د.نبيل”،”س.وليد” و”ب.محمد أكرم”، و”غ.علاء “،ك.فراس”.

كما نطقت الجهة القضائية ذاتها بحكم غيابي يقضي بعقاب متهمين اثنين فارين بعقوبة 20 سنوات سجنا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع تأييد أمر بالقبض الصادر ضدّهما وهما “ب.محمد صابر” و” ش.عبد الرحمان” لارتكابهما نفس التهم. بينما تم تبرئة 9 متهمين من التهم المنسوبة إليهم، وهم “ب.عبد الرزاق”،”ص.أبو بكر”،”ت.خير الدين”،”ب. حكيم”.”ع.غازي”،”ح.توفيق”،”ا،خليل” ،”ب.عبد اللطيف”.

كما جاء قرار المحكمة بعدما التمست النيابة العامة، في الجلسة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا. في حق جميع المتهمين بجناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية. جنحة حيازة المخدرات بغرض البيع، جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع.

وقائع القضية

وكشفت مجريات المحاكمة، التي اتّسمت بإنكار المتهمين ما نسب إليهم من تهم ووقائع، متراجعين عن جزء كبير من أقوالهم الأولية التي أدلوا بها خلال مراحل التحقيق الإبتدائي. عن استغلال شبكة الإجرامية مساكن ببلدية حمادي وبرج الكيفان وكذلك مزرعة ببومرداس. لإيواء الرعايا الأفارقة، لتجميع جوازات السفر، وإخفاء القوارب، وقبض المبالغ المالية التي تصل إلى 100 مليون ثمن الرحلة لكل شخص.

وتمّ هذا بتكليف أحد الرعايا الأجانب المدعو “أبو عمر” الذي كانت مهمته تنظيم الرحلات عن طريق ربط الاتصالات مع الأفارقة لحجز أملكن لهم في قوارب ” الموت”. بينما يتكفل ” الحاج المولودية” بنقل وتوصيل وتجميع الرعايا الأفارقة لشراء كل المستلزمات من طعام وحاجيات للمرشحين للهجرة.

كما مكنت التفتشيات التي أنجزتها مصالح الدرك الوطني من توقيف 111 رعية أجنبي. منهم 81 رجال و 30 نساء، مرشحين للهجرة الغير شرعية، تم ترحيل جميعهم إلى بلدهم.

وتوصل المحققون، أن هؤلاء “الرعايا” دخلوا إلى أرض الوطن بتوجيه مسبق من طرف أشخاص متواجدين بدولة الصومال. ربطوا علاقات مع منظمي رحلات الهجرة غير الشرعية بالجزائر. و أشخاص آخرين دخلوا سابقا إلى أرض الوطن وتمكنوا من الهجرة سرا إلى دولة إسبانيا.

حيث وبعد دفع المرشح للهجرة مستحقات الرحلة السرية شرعية انطلاقا من الجزائر نحو دولة إسبانيا. يتم إدخال الصوماليين ثم على شكل مجموعات تضم من 10 إلى 60 فردا نسوة ورجال عبر مسارين المسار الأول. يكون انطلاقا من دولة الصومال إلى دولة أثيوبيا ثم دولة البنين عبر الطائرة. وبعدها يتم التنقل إلى دولة النيجر عن طريق أحد الناقلين غير الشرعيين على متن سيارات رباعية الدفع بين دولة النيجر ثم الدخول عبر المنافذ البرية إلى إقليم ولاية تمنراست مشيا على الأقدام. بعدها الاستعانة ثم مواصلة الرحلة إلى غاية ولاية الديداب و الدخول إلى دولة ليبيا عبر المنافذ البرية بين البلدين. مشيا على الأقدام ويتم المكوث لمدة أسبوع.

ثم يواصل ” الحراقة” الرحلة إلى غاية دولة تونس حيث يمكثون بمنطقة الزيتونة التونسية مدة لمدة أسبوعين أملا في الحصول على اللجوء السياسي. وبعدها يدخلون إلى الجزائر من دولة عبر الحدود الصحراوية بين البلدين إلى غاية ولاية وادى السوف مشيا على الأقدام. ثم التنقل إلى ولاية الجزائر العاصمة على متن حافلات النقل الجماعي.

وبعدها يتجمّعون بمحطة الخروبة أو بالقرب من أحد الفنادق بمطار الدار البيضاء بالجزائر العاصمة إلى غاية التواصل مع منظمي رحلات الهجرة الغير شرعية وخلالها يتكفل المنظمون بنقلهم وإيوائهم داخل منازل تكون مستأجرة مسبقا من أموالهم.

“تفاصيل مثيرة في الجلسة”

وفي تفاصيل أخرى قضية الحال أنجزتها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، بناء على على معلومات لقيام المدعو “وليد” المقيم بمدينة برج الكيفان ولاية بتنظيم رحلات سرية عبر البحر، للمهاجرين الأفارقة ، مع المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية .

وحسب المعلومات الواردة فإن المشتبه فيه ” وليد” يتفق على مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 100 مليون سنتيم للشخص الواحد. متخذا من منزله العائلي نقطة لإيواء وتجميع المهاجرين ، بالتعاون مع عناصر أخرى تابعة للشبكة الإجرامية التي يقودها المتهم. ويتعلق الأمر بالمدعو “منوا خيرو” الساكن ببلدية حمادي ولاية دبومرداس. هذا الأخير يحوز على رخصة قيادة خاصة بالقوارب البحرية.

كما تم تكليفه بمهمة شراء المعدات مثل جهاز GPS والبوصلة وكذا صدريات النجاة ويتخذ منزله كمخزن لهذه المعدات. بالإضافة كذلك إلى تورط المدعو “فارس” ابن المنطقة الذي أسندت له مهمة إخفاء عتاد الرحلات المتمثل في محرك القارب. بينما يتكفل المدعو ” الحاج مولودية “، بنقل وضمان توصيل وتجميع الرعايا الأفارقة إضافة لشراء كل المستلزمات من طعام وحاجيات للمرشحين للهجرة.

بينما يقوم الرعيّة الأجنبي المدعو ” أبو عمر” الذي أُسندت له مهمة تنظيم الرحلات عن طريق ربط الاتصالات مع المهاجرين الأفارقة الراغبين في الهجرة عبر البحر، حيث يقوم بجمع المبالغ المالية الخاصة بالرحلات مع جوازات السفر الخاصة بهم، مستغلا مسكن المسمى “ح. خير الدين”، الكائن حمادي ولاية بومرداس.

ومن خلال المحاكمة العلنية تم استجواب المتهم ” كريم.غ” المدعو ” خالي موح” ، الذي منح مزرعته تقع بمنطقة مندورة ولاية بومرداس للشبكة الإجرامية لغرض إخفاء قاربين ، مستعملا المتهم سيارة نوع “بيجو 207 ” وكذا شاحنة نوع “جاك” من أجل النقل وتأمين الطريق أثناء التوجه إلى المنافذ البحرية المعنية بالرحلات السرية للهجرة .

” أوامر بالتفتيش تكشف نشاط إجرامي خطير”

حيث ومن خلال تنقّل رجال الدرك إلى منزل المتهم الرئيسي المدعو “وليد” بعد وضعه تحت رقابتهم الدقيقة بغرض توقيفه. بالقرب من منزله الكائن ببرج الكيفان فتبين أنه متواجد خارج العاصمة، وفي نفس العملية وبتاريخ 15/12/2024 على الساعة (10:30) صباحا وبعد تفتيش منزل شريكه المتهم ” ح. خير الدين” مع توقيفه بمنزله ، بحي الصمايدية بلدية حمادي. أين تم حجز بوصلة بحرية، جهاز مصباح ليزر نوع 303 PM LAZER ، مفتاح تشغيل محرك قارب صيد ، فاتورة شراء محرك قارب صيد نوع ياماها.

وفي نفس العملية تم توقيف ثالث فرد من نفس الشبكة الإجرامية ويتعلق الأمر بالمسمى”يحي الحاج” 33 سنة. المقيم بنفس الحي ، مع حجز في منزله لعبة نارية مضيئة ” شماريخ” وهاتفين نقالين خاصين بالمعني. مع توقيف المدعو “منوا خيرو ” ابن الحي أيضا مع جاره وشريكه المسمى “ب.محمد الأكرم” 23 سنة مع (14) رعية إفريقي مرشحين للهجرة الغير شرعية كانوا متواجدين بمنزله وحجز سيارة نوع “رونو سامبول”ملك للمسمى “م.أيوب “.

وأثناء تفتيش رجال الدرك لمسكن المتهم “ك. فارس” تم العثور على 25 مشط تحتوي على (372) كبسولة نوع بريغابالين بداخل كيس بلاستيكي خاص بالقمامة. وكذا حجز دلو فارغ سعة 20 لتر و دلو سعة 05 تنبعث منها رائحة البنزين. وبقايا معدات كانت تستعمل في تخزين البنزين الخاص بمحركات القوارب المعدة لرحلات الهجرة غير الشرعية.

” سلسلة تفتيشات وحجز عتاد الرحلات السرية”

ثم تنقلت ذات المصالح إلى حي ” المهادة” ببلدية مفتاح، لتفنيش مسكن المتهم “ص.بوبكر” الذي تم توقيفه بمنزله، برفقة شقيقه ” عبد الرحمان ” مع حجز 08 جوازات سفر لرعايا أجانب من جنسية صومالية و كذا مبلغ مالي قدره 40 ألف دج، مع توقيف شريكهما المسمى “د. نبيل ” 34 سنة الذي كان متواجد بالقرب من الشقة التي يستغلها المشتبه فيه الرعية ” أبو عمر ” التابعة لمنزل المتهم الموقوف “ص.بوبكر” حيث تم حجز مبلغ مالي قدره 70 ألف دج، وشاحنة نوع جاك يستغلها المتهم ” د.نبيل” في تحركاته .

مع توقيف 97) رعية إفريقي من جنسية صومالية مرشحين للهجرة الغير شرعية، بعد تفتيش منزل المتهم “غ.علاء” بدوار زيان بلدية بمفتاح ولاية البليدة مع حجز كمية من المخدرات كيف معالج بوزن 83 غرام .

بينما تم العثور في مسكن المتهم “ي.عبد اللطيف” الكائن بأولاد موسى ولاية بومرداس، على محركين نوع يماها وكذا عتاد خاص بالملاحة و الإنقاذ كانت مع حجز مبلغ مالي قدره 23.000 دج .

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