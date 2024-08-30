هكذا إستعادت حورية فرغلي أنفها وجمالها

تمكنت الفنانة المصرية حورية فرغلي، من إستعادة جزء كبير من جمالها الطبيعي، بفضل تركيب أنف صناعي صمم خصيصا لها في لندن.

واقترح المخرج خالد الحجر، على حورية فرغلي، تركيب أنف صناعي، وقد تكللت العملية بالنجاح بعد سلسلة من الجراحات والفحوصات التي أُجريت في إنجلترا.

واستعادت فرغلي الأنف بشكل يشبه إلى حد كبير ملامح أنفها قبل الحادث المؤسف الذي تعرضت له أثناء ممارسة رياضة الفروسية.

وكلف الأنف الصناعي الذي تم تصميمه بمهارة فائقة، الفنانة، الكثير من الأمول. لكن النتيجة كانت تستحق ذلك. حيث قررت الفنانة ارتداء الأنف الصناعي في المقابلات التلفزيونية.

وخرجت الفنانة الشابة حورية فرغلي على الجمهور قبل أيام وكأنها أجرت عملية تجميل جديدة في أنفها، إذ لم يكن به أي تشوهات.

وأوضحت الفنانة إنها تضع “أنفا من السيليكون” من أجل الشخصية التي تقدمها في العمل الذي تصوره حاليا.

وأكدت فرغلي أن أنف السيليكون يستمر معها لمدة أيام فقط، وكشفت أنها بعد الانتهاء من تصوير العمل. من المقرر أن تسافر لألمانيا لتركيب أنف سيليكون يستمر لمدة 3 سنوات.