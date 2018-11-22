هكذا إستفاد “الشيخ منصور” من كل جُنيه صرفه على “محرز”!

الرياضة
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هكذا إستفاد “الشيخ منصور” من كل جُنيه صرفه على “محرز”!
بقلم إسماعيل عشاش

أعدت جريدة “الصن” تقريرا عن الصفقات التي عقدها مالك “مانشستر سيتي”، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأبرزها “رياض محرز”.

وأكدت الجريدة البريطانية بأن الميلياردير الإماراتي، إستفاد من كل جنيه إسترليني صرفه لضم الدولي الجزائري، مُقابل 70 مليون أورو كاملة.

وإعتبرت بأن الصفقة ورغم قيمتها المُرتفعة، إلا أنها كانت مُفيدة على جميع الأصعدة بالنسبة لـ”السيتزنس”، نظرا للتألق اللافت لإبن “سارسال”.

وأشارت ذات الصحيفة بأن الفضل في كل ما يحدث يعود للمدرب “بيب غوارديولا”، والذي عرف كيفية إستغلال موهبة اليساري الساحر.


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