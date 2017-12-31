هكذا إستقبلت دبي وأبوظبي 2018

ودع الآلاف من سكان دبي، الساعات الاخيرة من عام 2017، مستقبلين بذلك السنة الجديدة 2018 ببرج خليفة، بالليزر والموسيقى الصاخبة.

إحتفل الاماراتيون أسفل أعلى برج في العالم، وكغير العادة بالليزر والموسيقة الصاخبة، بدلا من الألعاب النارية إحتفالا بالسنة الجديدة.

وقد أفادت شرطة دبي، أن حوالي مليون ونصف مليون شخص، شاهدوا إحتفالات المدينة بحلول العام الميلادي الجديد .

كما نشطت ، فعاليات الإحتفال في منطقتي برج الخليفة، وسيتي ووك، بالقرب من برج العرب، المغنية الللبنانية ديانا حداد حفلا غنائيا.

بينما إستقبلت العاصمة أبوظبي، السنة الجديدة، بالألعاب النارية، التي أضاءت عدة مناطق في السماء، بحضور عدد كبير من الزوار .