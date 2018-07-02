هكذا إعتدت عصابة على تاجر وسلبته 750 مليون بالوادي

تمكنت عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية بولاية الوادي، من توقيف عصابة اعتدت على تاجر ينحدر من ولاية سطيف وسلبته 750 مليون .

وحسب مصادر “النهار”، فإن العملية تمت بعدما تقدم تاجر لكتيبة الدرك الوطني بالحمراية 110 كلم شمال عاصمة الولاية بشكوى مفادها تعرضه للاعتداء وسلبه مبلغ من المال يقدر بأزيد من 750 مليون .

وعلى إثرها باشر مصالح الدرك تحقيقاتها، لتتمكن من توقيف 4 أشخاص ينحدرون من ولاية سطيف ولهم علاقة مع التاجر.

حيث كانوا على علم بوجود أموال لديه داخل الشاحنة، ونصبوا له كمين لإيقاعه.

وتم إنشاء ملف بعد استكمال التحقيقات وتقديهم لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص بتهمة تكوين شبكة أشرار بالاعتداء على الأشخاص.