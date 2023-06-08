هكذا ابتلع البحر 10 “حراقة” في رحلة الموت قادها المكنى “الشالوتي” نحو أسبانيا

كشفت جلسة محاكمة 6 متهمين ناجين من رحلة الموت نحو اسبانيا، بعد مغادرتهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية. انطلاقا من سواحل تيبازة. أين انطلق القارب على متنه 13 شابا من مختلف الأعمار، منهم عائلة بأكملها. قبل أن يهلك 10 أفراد غرقا. بفعل تقلب الاحوال الجوية، بعد يومين من الابحار ونفاذ البنزين، والمؤونة في ليلة وصفها أحد المتهمين الناجين ب”ليلة الموت”. وهو يمثل أمام القاضي يروي له بكل تأثر تفاصيل ” الحرقة”. التي كان يقودها المتهم الموقوف ” ب.ج” المكنى ” الشالوتي”.

وتم متابعة المتهمين الـ6 من بينهم 3 موقوفين يتواجد بينهم شقيقين من عائلة واحدة ويتعلق الامر بالمدعو ” ب.س”، “ب.ج”،” ن.ب.ر”. ومتهمين اثنين آخرين غير موقوفين. ويتعلق الامر بالمدعو ” ب.ع” الذي توفي بمستشفى مصطفى باشا بعد مكوثه بالعناية المركزة لأيام. في حين تم متابعة صديقا المرحوم كل من ” ب.م” ،” ل.ه”، ” وهما الشابين الناجيين من الموت بأعجوبة. في حين سقطت المتابعة القضائية بسبب الوفاة في حق المتهم ” ب.ع”. الذي لفظ أنفاسه بالعناية المركزة بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

حيثيات الحادثة..

وكشف المتهم ” ل.ه” أنه وخلال الجائحة لعام 2020 التي ضربت العالم والبلاد، ذاعت أخبار بولاية تيبازة مسقط رأسه. عن توافد شباب المنطقة وماجاورها على الضفة الغربية. عن طريق الهجرة غير الشرعية، انطلاقا من سواحل الولاية ” شاطئ خميستي”.

وعليه بادرته الفكرة للتقصي عن الامر ،فشاور صديقه المرحوم ” ب.ع”. الذي وبعد استفساره تبين أن المدعو ” ب.مهدي” هو الرأس المدبر لتلك الرحلات.

وخلال شهر أوت التقى صديقه ” ب.ع” بالمدعو ” ب.مهدي”. واتفقا على المبلغ المالي تكاليف ” الحرقة” والتي حددها ب 30 مليون للشخص الواحد، مع كافة الضمانات.

وواصل المتهم ” ب.ه” أن المدعو ” ب.مهدي” وبعد تسلمه الاموال، اخبرهم بأن الرحلة القادمة. ستكون خلال اوائل شهر سبتمبر، إلا أنه مر الشهر دون أن جديد، قبل أن يتفاجؤوا بأن مدبر الرحلة ” ب.مهدي”. سرق الأموال التي جمعها من أبناء المنطقة وضواحيها، وغادر ارض الوطن بطريقة غير شرعية برفقة عائلته نحو أسبانيا.

وفي تلك الفترة حاول الشباب الراغبين في ” الحرقة ” استرداد أموالهم، فظهر لهم شقيقا ” مهدي” وهما كل من ” ب.س”، “ب.ج”. اللذين لعبا دورا ثانونيا في رحلة الموت. بطمأنتهم ووعدهم بأن شقيقهما ترك لهما الأموال لأجل التكفل بالرحلة التي سوف تؤجل بسبب فراره، لتهديدات تلقاها من رجال الشرطة.

انطلاق الرحلة..

وأضاف المتهم أنه وخلال شهر جانفي انطلقت الرحلة ليلا بقيادة ” ب.ج” المكنى ” الشالوتي” وأحد الأشخاص مرافقه. حيث امتطى القارب 13 شخصا، على متنه أيضا 13 دلو من مادة البنزين.

وبعد يوم كامل من الرحلة، ضاع القارب في اليوم الثاني وفقدوا تحديد موقعهم الجغرافي. وبقي ” الشالوتي” يقود القارب عن طريق ” البوصلة” لأجل طمأنتهم.

وفي صبيحة اليوم الثاني نفذ البنزين، وتقلبت الأحوال الجوية، فهلك كل من كان على القارب. غرقا في البحر لتسرب المياه بالداخل، فيما نجا هو وصديقيه ” ب.م” و” ب.ه”. بعد وصول قارب للبضائع فأنقذهم من الغرق بعد 12 يوما بدون مأكل ومشرب.